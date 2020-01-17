Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

Согласно информации, во время заседания рассмотрели вопрос уязвимости Единого портала вакансий Национального агентства Украины по вопросам государственной службы, что привело к утечке части персональных данных украинских граждан.

— Национальный координационный центр кибербезопасности оперативно организовал работу по выявлению уязвимости, преодолению его последствий и обеспечению устойчивой работы портала career.gov.ua и надлежащей защиты персональных данных, — сообщили в СНБО.

Также во время заседания отметили необходимость обеспечения органами государственной власти надлежащей кибернетической защиты собственных информационных систем.

Напомним, ранее соцсети Facebook и Twitter сообщили об утечке данных сотен пользователей Android. Причиной утечки стало использование аккаунтов в этих соцсетях для входа в приложения.