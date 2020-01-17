Действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Республики Албания Эдди Рама посетит Украину с официальным рабочим визитом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщается, Рама пробудет в Украине с 19 по 21 января.

«20 января планируется встреча министра иностранных дел Украины В. Пристайко с действующим главой ОБСЕ Э. Рамой», — говорится в сообщении.

Напомним, Украина призвала усилить технический потенциал Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для круглосуточного мониторинга, обеспечив адекватное увеличение бюджета Миссии.