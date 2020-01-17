С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением вооружений, запрещенных Минскими соглашениями, сообщает штаб ООС.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики обстреляли позиции украинских войск в районе Красногоровки из станкового противотанкового пулемета. Под Широкиным боевики применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север» также было зафиксировано два нарушения режима тишины — позиции под Ореховым обстреляли из миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем.

Потерь в результате обстрелов среди украинских военнослужащих нет.

Ранее сообщалось, что в среду, 15 января, в зоне проведения ООС от пули снайпера погиб 24-летний военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Алексей Кучкин.