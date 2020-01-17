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Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука, на совещании с представителями Национального банка, насчет которого Зеленский потребовал найти ответственных за 2 недели.
Об этом Українським Новинам сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.
«Да (дело) открыли», - сказал он.
По его словам, дело расследует СБУ, процессуальное руководство осуществляется прокуратурой.
Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, на которой сказал, что решил дать последнему шанс.
Напомним, что утром 17 января премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и уехал в Офис президента на консультации вместо заседания Верховной Рады, где был предусмотрен час вопросов к правительству. Вместо премьера перед нардепами выступал глава МИД Вадим Пристайко.
В Кабинете министров заявили, что не располагают информацией о подлинности опубликованных записей. Сам Гончарук считает, что против правительства и лично него развернули массированную информационную атаку.
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Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука, на совещании с представителями Национального банка, насчет которого Зеленский потребовал найти ответственных за 2 недели.
Об этом Українським Новинам сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.
«Да (дело) открыли», - сказал он.
По его словам, дело расследует СБУ, процессуальное руководство осуществляется прокуратурой.
Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, на которой сказал, что решил дать последнему шанс.
Напомним, что утром 17 января премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и уехал в Офис президента на консультации вместо заседания Верховной Рады, где был предусмотрен час вопросов к правительству. Вместо премьера перед нардепами выступал глава МИД Вадим Пристайко.
В Кабинете министров заявили, что не располагают информацией о подлинности опубликованных записей. Сам Гончарук считает, что против правительства и лично него развернули массированную информационную атаку.