Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука, на совещании с представителями Национального банка, насчет которого Зеленский потребовал найти ответственных за 2 недели.

Об этом Українським Новинам сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

«Да (дело) открыли», - сказал он.

По его словам, дело расследует СБУ, процессуальное руководство осуществляется прокуратурой.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, на которой сказал, что решил дать последнему шанс.

Напомним, что утром 17 января премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и уехал в Офис президента на консультации вместо заседания Верховной Рады, где был предусмотрен час вопросов к правительству. Вместо премьера перед нардепами выступал глава МИД Вадим Пристайко.