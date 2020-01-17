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Об этом сообщает «Радио Свобода».
«Складывать мандат не собираюсь. А почему я его должен складывать? Я никого в заблуждение не вводил. Смотрите, приедут люди, мы ждем специалистов. Я фейки не комментирую. Это все фейк», — заявил Роман Иванисов.
На замечание, что он еще в ноябре прошлого года обещал предоставить «уже скоро достоверные доказательства того, что это спланированная информационная атака», он заявил, что вскоре все доказательства будут обнародованы.
«Все доказательства вы увидите. Сейчас высококвалифицированные специалисты отработают и вы все увидите. Ну я же вам даты не называл», — добавил депутат.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что нардеп фракции «Слуга народа» Роман Иванисов был задержан в 1995 году и отбывал по решению суда наказание в виде лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней в исправительных колониях общего режима.
После Роман Иванисов принял решение приостановить свое членство во фракции «Слуга народа» на время проверки обнародованной в СМИ информации о том, что он был судим за изнасилование.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потребует расследовать дело народного депутата фракции «Слуга народа» Романа Иванисова.
25 ноября народного депутата Романа Иванисова исключили из состава политической партии и парламентской фракции «Слуга народа».
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Об этом сообщает «Радио Свобода».
«Складывать мандат не собираюсь. А почему я его должен складывать? Я никого в заблуждение не вводил. Смотрите, приедут люди, мы ждем специалистов. Я фейки не комментирую. Это все фейк», — заявил Роман Иванисов.
На замечание, что он еще в ноябре прошлого года обещал предоставить «уже скоро достоверные доказательства того, что это спланированная информационная атака», он заявил, что вскоре все доказательства будут обнародованы.
«Все доказательства вы увидите. Сейчас высококвалифицированные специалисты отработают и вы все увидите. Ну я же вам даты не называл», — добавил депутат.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что нардеп фракции «Слуга народа» Роман Иванисов был задержан в 1995 году и отбывал по решению суда наказание в виде лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней в исправительных колониях общего режима.
После Роман Иванисов принял решение приостановить свое членство во фракции «Слуга народа» на время проверки обнародованной в СМИ информации о том, что он был судим за изнасилование.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потребует расследовать дело народного депутата фракции «Слуга народа» Романа Иванисова.
25 ноября народного депутата Романа Иванисова исключили из состава политической партии и парламентской фракции «Слуга народа».