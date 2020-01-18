Об этом заявил инициатор и глава объединения, народный депутат от «Слуги народа» Святослав Юраш.

В него вошли народные депутаты от всех фракций и групп.

— На ценностный и семейный призыв откликнулись более 300 депутатов. То есть, конституционное большинство из всех фракций и групп украинского парламента. Чтобы хоть что-то объединило весь парламент, — написал он.

Целью межфракционного депутатского объединения, как отмечается, является «защита вечных ценностей украинского общества и противодействие попыткам уничтожить фундаментальное естественное право во имя политической моды».

Члены объединения будут готовить законопроекты, призванные «укреплять семейные ценности, принципы достойного общества и воспитания на основе семейных ценностей детей и молодежи».

Напомним, ранее народный депутат Украины, член фракции «Слуга народа» Игорь Копытин зарегистрировал в Верховной Раде межфракционное объединение «Николаевщина», которое займется вопросами развития области и города.