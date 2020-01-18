Об этом Помпео заявил в пятницу, 17 января, в интервью радиоведущему Тони Катцу, передает CNN.

— Мы сделаем все необходимое, чтобы оценить, не произошло ли там чего-то... подозреваю, что большинство из того, о чем сообщали СМИ, окажется неправдой, но наша обязанность, мой долг как госсекретаря заключается в том, чтобы обеспечить оценку и расследование. Когда бы не появилось утверждение, что какому-то из наших работников что-то угрожало, мы, очевидно, так и сделаем, — цитирует Помпео CNN.

Свидетельство возможной незаконной слежки за экс-послом Йованович были обнародованы Комитетом по вопросам разведки Палаты представителей США во вторник, 14 января. Их передал конгрессменам Лев Парнас — американский бизнесмен украинского происхождения, которого связывают с личным адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани и который был одним из главных участников так называемой «неформальной» политики США в отношении Украины.

В интервью другому радиоведущему, Хью Гевиту, госсекретарь США заявил, что не помнит знакомства с Парнасом. «Пока не обнародовали эту новость, я, насколько помню, никогда не слышал об этом вообще ... Я никогда не встречался с этим человеком, Львом Парнасом, если меня не подводит память. Я никогда не встречал его и никогда не общался с ним », - сказал Помпео.

Ранеее Нацполиция Украины начала уголовные производства из-за возможного незаконную слежку на территории Украины по прежней послюнишь США в Украине Мари Йованович.

Поводом стали недавно обнародованные Комитетом по разведке Палаты представителей США новые показания по делу импичмента Трампа - а именно текстовые сообщения между бизнесменом Львом Парнасом и кандидатом от Республиканской партии Конгресса Робертом Хайдом.

Из сообщений следует, что Гайд организовал круглосуточное наблюдение (возможно, и по телефону и компьютером тоже) за експослинею США в Украине Мари Йованович, когда она еще находилась в Киеве. Он неоднократно называл ее непристойными словами.

Позже стало известно, что Министерство внутренних дел планирует создать вместе со Службой дипломатической безопасности при посольстве США в Украине совместную группу для расследования возможной слежки за бывшей послюнишь США Мари Йованович.