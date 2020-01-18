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Об этом заявила главный исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева во время выступления в Институте международной экономики Петерсона, передает РБК-Украина.
По ее словам, сейчас представители МВФ продолжают взаимодействовать с Украиной.
— На рабочем уровне мы достигли соглашения с Украиной, в котором есть определенные условия, которые должны быть удовлетворены. Работа продолжается, представители (МВФ — ред.) продолжают взаимодействовать с Украиной. Как только эти условия будут выполнены, для нас наступит момент обратиться в Исполнительный совет, — сказала она.
Напомним, 7 декабря Украина и Международный валютный фонд договорились о начале новой программы сотрудничества. В частности, договоренность предусматривает подписание так называемой Staff Level Agreement — предварительное согласие, которое означает намерение МВФ заключить кредитную программу с Украиной. Общая сумма финансирования должна составить около 5,5 миллиарда долларов на 3 года.
Отметим, что сейчас программа с МВФ еще не действует. Ее должен утвердить Совет директоров фонда. Только после этого станут известны детали об обязательствах Украины в рамках программы. Также только после одобрения программы Украина сможет получить первый транш.
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Об этом заявила главный исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева во время выступления в Институте международной экономики Петерсона, передает РБК-Украина.
По ее словам, сейчас представители МВФ продолжают взаимодействовать с Украиной.
— На рабочем уровне мы достигли соглашения с Украиной, в котором есть определенные условия, которые должны быть удовлетворены. Работа продолжается, представители (МВФ — ред.) продолжают взаимодействовать с Украиной. Как только эти условия будут выполнены, для нас наступит момент обратиться в Исполнительный совет, — сказала она.
Напомним, 7 декабря Украина и Международный валютный фонд договорились о начале новой программы сотрудничества. В частности, договоренность предусматривает подписание так называемой Staff Level Agreement — предварительное согласие, которое означает намерение МВФ заключить кредитную программу с Украиной. Общая сумма финансирования должна составить около 5,5 миллиарда долларов на 3 года.
Отметим, что сейчас программа с МВФ еще не действует. Ее должен утвердить Совет директоров фонда. Только после этого станут известны детали об обязательствах Украины в рамках программы. Также только после одобрения программы Украина сможет получить первый транш.