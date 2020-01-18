Об этом авиакомпания сообщила в Facebook.

— Необходимость облетать территории этих стран увеличила продолжительность полетов, а также вызвала потребность в дозаправке. Это создает неудобства для пассажиров, а также провоцирует изменения в расписании других рейсов, — говорится в сообщении.

Авиакомпания обещает тем, кто уже приобрел билеты на рейсы в Шарджу, возместить их стоимость. Для этого необходимо обратиться в авиакомпанию в установленном порядке.

Напомним, с 16 января в украинской лоукост-авиакомпании SkyUp Airlines заработали новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа.