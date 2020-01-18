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Об этом авиакомпания сообщила в Facebook.
— Необходимость облетать территории этих стран увеличила продолжительность полетов, а также вызвала потребность в дозаправке. Это создает неудобства для пассажиров, а также провоцирует изменения в расписании других рейсов, — говорится в сообщении.
Авиакомпания обещает тем, кто уже приобрел билеты на рейсы в Шарджу, возместить их стоимость. Для этого необходимо обратиться в авиакомпанию в установленном порядке.
Напомним, с 16 января в украинской лоукост-авиакомпании SkyUp Airlines заработали новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа.
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Об этом авиакомпания сообщила в Facebook.
— Необходимость облетать территории этих стран увеличила продолжительность полетов, а также вызвала потребность в дозаправке. Это создает неудобства для пассажиров, а также провоцирует изменения в расписании других рейсов, — говорится в сообщении.
Авиакомпания обещает тем, кто уже приобрел билеты на рейсы в Шарджу, возместить их стоимость. Для этого необходимо обратиться в авиакомпанию в установленном порядке.
Напомним, с 16 января в украинской лоукост-авиакомпании SkyUp Airlines заработали новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа.