В течение 10 лет компания Microsoft намерена полностью устранить собственный углеродный след. На разработки в этом направлении выделен 1 млрд долларов.

Об этом сообщили на сайте компании.

— В то время как миру нужно будет достичь чистого нуля, те из нас, кто может позволить себе двигаться быстрее и идти дальше, должны это сделать. Вот почему сегодня мы объявляем амбициозную цель и новый план по сокращению и, в конечном итоге, устранению углеродного следа Microsoft, — говорится в сообщении.

В компании заявили, что к 2030 году Microsoft будет иметь отрицательный углеродный выброс. А к 2050 году Microsoft намерена удалить из окружающей среды весь углерод, который компания выделяла либо напрямую, либо в результате потребления электроэнергии с момента своего основания в 1975 году.

— Мы понимаем, что для достижения прогресса требуется не только смелая цель, но и детальный план. Сегодня мы запускаем агрессивную программу по сокращению наших выбросов углерода более чем вдвое к 2030 году, как для наших прямых выбросов, так и для всей нашей цепочки поставок и создания стоимости. Мы будем финансировать это частично за счет увеличения нашей внутренней платы за выбросы углерода, существующей с 2012 года и увеличенной в прошлом году, чтобы начать устранять не только наши прямые выбросы, но и выбросы из наших цепочек поставок, — добавили в компании.

Кроме того, компания намерена вложить 1 млрд долларов в разработки инновационных технологий для уменьшения углеродного следа.

— Мы также запускаем инициативу по использованию технологий Microsoft, чтобы помочь нашим поставщикам и клиентам по всему миру сократить свои собственные углеродные следы, а также новый климатический инновационный фонд в размере 1 млрд долларов для ускорения глобального развития технологий сокращения, улавливания и удаления углерода, — подчеркнули в Microsoft.

Справка. Углеродный след — совокупность всех выбросов парниковых газов, произведённых прямо и косвенно отдельным человеком, организацией, мероприятием или продуктом. Парниковые газы, включая диоксид углерода, могут выбрасываться при расчистке земель, производстве и потреблении продуктов питания, топлива, производстве и использовании промышленных товаров, материалов, древесины, дорог, зданий, транспорта и различных услуг.

Снижение углеродного следа является одной из самых важных задач современности, решение которой позволит приблизиться к приемлемому уровню воздействия человека на биосферу, способствовать смягчению последствий изменения климата.