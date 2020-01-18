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Генеральный директор ООО «Оператор ГТС» Украины Сергей Макогон рассказал, каким государствам могут быть интересны украинские хранилища газа.
Об этом Макогон написал на своей странице в Facebook.
— Развитие регионального сотрудничества должно стать одним из приоритетов энергетической политики Украины на ближайшие годы. У нас есть значительные инфраструктурные возможности, которые на данный момент не полностью используются, – пишет он.
Также Макогон подчеркнул, что украинские газовые хранилища состоянием на сегодня являются наиболее крупными в Европе, однако, при этом используются меньше чем на 50%.
— Нашим соседям могут быть интересны наши услуги по хранению газа, в частности, для Польши, которая заявила о планах расширения собственных хранилищ газа. Есть потребность и в Молдове, Румынии и Венгрии, – рассказал он.
Напомним, ранее оператор ГТС рассказал, что из-за «Турецкого потока» Украина потеряет 15 миллиардов кубометров транзитного газа в год.
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Генеральный директор ООО «Оператор ГТС» Украины Сергей Макогон рассказал, каким государствам могут быть интересны украинские хранилища газа.
Об этом Макогон написал на своей странице в Facebook.
— Развитие регионального сотрудничества должно стать одним из приоритетов энергетической политики Украины на ближайшие годы. У нас есть значительные инфраструктурные возможности, которые на данный момент не полностью используются, – пишет он.
Также Макогон подчеркнул, что украинские газовые хранилища состоянием на сегодня являются наиболее крупными в Европе, однако, при этом используются меньше чем на 50%.
— Нашим соседям могут быть интересны наши услуги по хранению газа, в частности, для Польши, которая заявила о планах расширения собственных хранилищ газа. Есть потребность и в Молдове, Румынии и Венгрии, – рассказал он.
Напомним, ранее оператор ГТС рассказал, что из-за «Турецкого потока» Украина потеряет 15 миллиардов кубометров транзитного газа в год.