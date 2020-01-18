В столице Украины, городе Киев, после новогодних праздников наблюдается ухудшение состояния воздуха из-за погодных условий, в связи с чем водителей автомобилей призвали пересесть на общественный транспорт.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского пояснили, что по состоянию на 16 января в Киеве было зафиксировано превышение среднесуточных концентраций загрязняющих веществ диоксида азота и диоксида серы в местах скопления автомобильного транспорта. В частности, было сделано акцент на таких точках, как Бессарабская площадь, Демеевская площадь, а также бульвар Леси Украинки.

Также отмечается, что погодные условия только способствуют накоплению вредных частиц. Если будут осадки, снизится температура, а также усилится скорость ветра – ситуация изменится.

— Альтернативным и лучшим путем для снижения загрязнения воздуха в такие периоды является минимизация использования частного транспорта, а взамен – использование общественного транспорта, особенно в часы пик, – отметили в ведомстве.

Жителям столицы посоветовали избегать прогулок около автомагистралей, проводить влажную уборку и увеличить потребление питьевой воды.

Напомним, Николаев попал на 9-ю строчку рейтинга городов Украины с самым загрязненным воздухом после Мариуполя, Каменского, Днепра, Одессы, Словянска, Лисичанска, Луцка и Киева.