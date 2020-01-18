Юные инспекторы движения из николаевской общеобразовательной школы №11 стали победителями самых масштабных всеукраинских соревнований по безопасности дорожного движения «Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine».

Об этом на странице в Facebook сообщила патрульная полиция Николаевской области.

Соревнование проходили в 140 населенных пунктах Украины. Всего в конкурсе приняло участие более 16 тысяч школьников, учителей, родителей, полицейских, медиков и спасателей.

— Отчеты о сотнях достижений команды публиковали в соцсетях с хэштегом #SpeakUpUkraine (международный лозунг, провозглашенный ООН и ВОЗ, символизирует действия и высказывания за безопасность на дороге), - говорится в сообщении патрульной полиции.

Напомним, команда украинских школьников завоевала 10 место среди 189 стран на «FIRST Global Challenge» - олимпийских играх по робототехнике, которые прошли в Дубае (ОАЭ).