Корпорация «Биосфера» первой в Украине запускает в производство 100% биоразлагаемых и компостируемых пакетов для мусора под названием «Go Green», при изготовлении которых не используется полиэтилен.

Пакеты произведены в соответствии с европейским стандартом EN13432 и полностью разлагаются без остаточного микропластика за 6 месяцев в условиях компоста, пишет Delo.ua.

— Пакеты изготовлены из биополимера и более чем на 40% состоят из сырья, полученного из возобновляемых источников природного происхождения (в частности из модифицированного крахмала, продуктов переработки тростника). В состав пакетов также входят биоразлагаемые пластики из ископаемого сырья, которые производят из привычного углеводородного сырья, но обладают при этом способностью полностью разлагаться, — рассказывает Роман Гладышев, руководитель производства товаров для дома корпорации «Биосфера».

Срок компостирования пакетов составляет 6 месяцев при специальных условиях для компоста. Процессы компостирования и биоразложения проходят после попадания пакета в соответствующие условия: бытовой или промышленный компостер, cпециальные полигоны для мусора.

Новые биоразлагаемые пакеты являются частью экологической линейки товаров «Go Green» торговой марки «Фрекен БОК» и будут представлены в двух форматах: стандартные (размер — 50*55 см, толщина плёнки — 15 мкм) и с затяжками (размер — 51*51 см, толщина — 18 мкм). Срок годности пакетов – 18 месяцев при соблюдении условий хранения.

Первая партия пакетов поступит в магазины розничной сети АТБ уже с 20 января 2020 года. В скором времени пакеты поступят в продажу и в большинство остальных розничных сетей и онлайн-магазинов.

Отметим, что все остальные пакеты для мусора «Фрекен БОК» продолжат изготавливаться из рециклингового сырья на 30-100%, что позволяет им впоследствии быть отсортированными и повторно переработанными.

Напомним, как ранее сообщалось, в ноябре 2019 года Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект о запрете на продажу пластиковых пакетов, которым предлагается запретить распространение пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 мкм с 1 января 2022 года.