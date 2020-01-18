Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что граждане государства массово переходят из католицизма, объявляя себя евангельскими христианами (протестантами).

Об этом свидетельствует его заявление на встрече с главами муниципалитетов.

Мадуро отметил, что ранее в стране было около 3 % евангельских христиан, но теперь их почти 40%. Потому было принято решение отказаться от католицизма на государственном уровне в пользу протестантизма.

—Хочу рассказать вам, дорогой Папа Франциск, о том, что народ Венесуэлы отказывается от католицизма. Почти 40% граждан объявили себя евангельскими христианами, а до этого было 3%, – заявил Мадуро.

Он считает, что такой массовый переход венесуэльцев в церкви евангельских христиан возник по причине того, что католические епископы занимают не религиозную, а политическую позицию, фактически используя Венесуэльскую епископскую конференцию как политическую партию.

Напомним, ранее Правительство Венесуэлы покинуло Организацию американских государств после решения постоянного совета ОАГ признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуайдо.