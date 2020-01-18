|Скорость ветра:
|1.7 м/с
|Восход солнца:
|07:31
|Заход солнца:
|16:33
|Температура завтра:
|+2 C°
|Скорость ветра:
|3.1 м/с
|Восход солнца:
|07:50
|Заход солнца:
|16:26
|Температура завтра:
|0 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.05 грн
|24.45 грн
|EUR
|26 грн
|27.1 грн
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что граждане государства массово переходят из католицизма, объявляя себя евангельскими христианами (протестантами).
Об этом свидетельствует его заявление на встрече с главами муниципалитетов.
Мадуро отметил, что ранее в стране было около 3 % евангельских христиан, но теперь их почти 40%. Потому было принято решение отказаться от католицизма на государственном уровне в пользу протестантизма.
—Хочу рассказать вам, дорогой Папа Франциск, о том, что народ Венесуэлы отказывается от католицизма. Почти 40% граждан объявили себя евангельскими христианами, а до этого было 3%, – заявил Мадуро.
Он считает, что такой массовый переход венесуэльцев в церкви евангельских христиан возник по причине того, что католические епископы занимают не религиозную, а политическую позицию, фактически используя Венесуэльскую епископскую конференцию как политическую партию.
Напомним, ранее Правительство Венесуэлы покинуло Организацию американских государств после решения постоянного совета ОАГ признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что граждане государства массово переходят из католицизма, объявляя себя евангельскими христианами (протестантами).
Об этом свидетельствует его заявление на встрече с главами муниципалитетов.
Мадуро отметил, что ранее в стране было около 3 % евангельских христиан, но теперь их почти 40%. Потому было принято решение отказаться от католицизма на государственном уровне в пользу протестантизма.
—Хочу рассказать вам, дорогой Папа Франциск, о том, что народ Венесуэлы отказывается от католицизма. Почти 40% граждан объявили себя евангельскими христианами, а до этого было 3%, – заявил Мадуро.
Он считает, что такой массовый переход венесуэльцев в церкви евангельских христиан возник по причине того, что католические епископы занимают не религиозную, а политическую позицию, фактически используя Венесуэльскую епископскую конференцию как политическую партию.
Напомним, ранее Правительство Венесуэлы покинуло Организацию американских государств после решения постоянного совета ОАГ признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуайдо.