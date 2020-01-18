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Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Ночью 18 января боевики открывали огонь из стрелкового оружия в сторону позиций военных вблизи населенного пункта Пески.
Также в штабе сообщили, что за минувшие сутки, 17 января, боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали вблизи Красногоровки, Широкиного, Павлополя, Васильевки, Орехового и Луганского.
Боевики вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Напомним, за весь 2019 и январь 2020 года в зоне проведения ООС от обстрелов незаконных вооруженных формирований погибли 148 украинских военнослужащих.
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Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Ночью 18 января боевики открывали огонь из стрелкового оружия в сторону позиций военных вблизи населенного пункта Пески.
Также в штабе сообщили, что за минувшие сутки, 17 января, боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали вблизи Красногоровки, Широкиного, Павлополя, Васильевки, Орехового и Луганского.
Боевики вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Напомним, за весь 2019 и январь 2020 года в зоне проведения ООС от обстрелов незаконных вооруженных формирований погибли 148 украинских военнослужащих.