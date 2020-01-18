Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Даунинг-стрит, где описываются планы правительства по празднованию момента наступления Brexit.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил провести краудфандинговую кампанию для сбора средств на ускоренную реконструкцию Биг-Бена, чтобы тот зазвонил 31 января.

Правительство уже успел собрать более 200 тысяч фунтов стерлингов с полмиллиона необходимых, однако парламент, утверждают в Даунинг-стрит, считает, что так собранными средствами распоряжаться нельзя.

Поэтому вместо колоколов Биг-Бена 31 января проведут световое шоу, которое устроят в правительственном квартале — Уайтхолл, где также установят часы, которые будут отсчитывать время до Brexit — а именно до 11 часов вечера. Премьер Борис Джонсон произнесет речь по случаю выхода страны из Европейского Союза.

Еще 31 января в оборот выпустят специальную монету по случаю Brexit — напомним, что в октябре 2019 года через отсрочку выхода Соединенного Королевства из ЕС их пришлось переплавлять.

Кроме того, на площади напротив здания парламента вечеринку устроит Найджел Фарадж — лидер «Партии Brexit», которая призывала к выходу без каких-либо соглашений и договоренностей.

Напомним, Главные часы Великобритании — Биг-Бен — отключили 14 августа 2017 года. Планируется, что часы и четыре циферблата снимут с башни и отреставрируют. Его включали только на отдельные праздники, например Рождество или Новый год.