Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

По версии следствия, 39-летний директор коммунального предприятия Дрогобычского городского совета оформлял расходы за услуги вывоза мусора, которые на самом деле не вывозилось. Убытки за якобы утилизированный мусор составляли более 1 млн грн ($41,1 тыс.).

Кроме этого, выяснилось, что чиновник обещал запустить мусоросортировочную линию, а вместо этого — накапливал отходы на отведенном участке.

Чиновник нанес ущерб не только бюджету, но и природе, поскольку свалки являются источниками загрязнения среды.

По предварительным оценкам Государственной экологической инспекции во Львовской области, на свалке в Дрогобыче существенно превышено содержание загрязняющих веществ (относительно фоновой пробы) таких, как: цинк, нитраты, фосфор, свинец, хлориды и др.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной причастности должностных лиц коммунального предприятия из Дрогобыча к присвоению и растрате средств этого же предприятия. В случае доказательства вины, чиновнику грозит ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы от 3 до 8 лет.

Ранее сообщалось, что во Львове планируют открыть станцию компостирования органического мусора.

В частности, стало известно, что французская компания SUEZ сообщила о намерениях построить в Украине мусороперерабатывающий завод.