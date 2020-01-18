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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.
По версии следствия, 39-летний директор коммунального предприятия Дрогобычского городского совета оформлял расходы за услуги вывоза мусора, которые на самом деле не вывозилось. Убытки за якобы утилизированный мусор составляли более 1 млн грн ($41,1 тыс.).
Кроме этого, выяснилось, что чиновник обещал запустить мусоросортировочную линию, а вместо этого — накапливал отходы на отведенном участке.
Чиновник нанес ущерб не только бюджету, но и природе, поскольку свалки являются источниками загрязнения среды.
По предварительным оценкам Государственной экологической инспекции во Львовской области, на свалке в Дрогобыче существенно превышено содержание загрязняющих веществ (относительно фоновой пробы) таких, как: цинк, нитраты, фосфор, свинец, хлориды и др.
Прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной причастности должностных лиц коммунального предприятия из Дрогобыча к присвоению и растрате средств этого же предприятия. В случае доказательства вины, чиновнику грозит ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы от 3 до 8 лет.
Ранее сообщалось, что во Львове планируют открыть станцию компостирования органического мусора.
В частности, стало известно, что французская компания SUEZ сообщила о намерениях построить в Украине мусороперерабатывающий завод.
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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.
По версии следствия, 39-летний директор коммунального предприятия Дрогобычского городского совета оформлял расходы за услуги вывоза мусора, которые на самом деле не вывозилось. Убытки за якобы утилизированный мусор составляли более 1 млн грн ($41,1 тыс.).
Кроме этого, выяснилось, что чиновник обещал запустить мусоросортировочную линию, а вместо этого — накапливал отходы на отведенном участке.
Чиновник нанес ущерб не только бюджету, но и природе, поскольку свалки являются источниками загрязнения среды.
По предварительным оценкам Государственной экологической инспекции во Львовской области, на свалке в Дрогобыче существенно превышено содержание загрязняющих веществ (относительно фоновой пробы) таких, как: цинк, нитраты, фосфор, свинец, хлориды и др.
Прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной причастности должностных лиц коммунального предприятия из Дрогобыча к присвоению и растрате средств этого же предприятия. В случае доказательства вины, чиновнику грозит ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы от 3 до 8 лет.
Ранее сообщалось, что во Львове планируют открыть станцию компостирования органического мусора.
В частности, стало известно, что французская компания SUEZ сообщила о намерениях построить в Украине мусороперерабатывающий завод.