Народный депутат Украины, член депутатской группы «Доверие» Максим Ефимов отмечал Рождество в элитном горнолыжном курорте во французских Альпах - Куршевеле. Об этом сообщает Страна.

7 января в ресторане Le Cap Horn, который расположен на высоте 2100 метров, недалеко от аэропорта Куршевеля, состоялась рождественская вечеринка, где выступал российский певец Григорий Лепс.

Самое дешевое место за столиком (от 5 до 18 человек) стоило $1000. Но, чем ближе стол к сцене, тем дороже места за ним.

«Вечеринка называлась «Русское Рождество» и организовывалась для богатых русских, которые тут катаются на лыжах и тусуются. Этот столик в ресторане забронировали заблаговременно, но другие гости им все время интересовались. Российские бизнесмены и олигархи хотели сидеть там, ближе к Лепсу, подпевать, но организаторы отвечали, что бронь на него не снимают. Потом оказалось, что его забил украинский депутат Ефимов со своей компанией. Место за самым первым столиком под сценой была около $10 000», - рассказал Стране один из гостей мероприятия.

В стоимость билета входило меню и 1 бокал просекко (итальянское сухое игристое вино). Из блюд предлагались: фуа-гра (специальным образом приготовленная печень откормленного гуся или утки) с черемухой, карпаччо из говядины с трюфелями и пицца с белыми трюфелями. На горячее подавали сливочное риззото с морским лещом, а на сладкое - шоколадные десерты.

«В стоимость входил такой себе минимум по еде, но это высокая кухня, безусловно, и капля алкоголя. За все остальное надо было доплачивать. Но какое же русское Рождество без блинов с черной икрой? Конечно, и блины были и танцы под Лепса», - рассказал собеседник Страны.

В распоряжении издания оказалось видео гуляний народного депутата Ефимова. Он действительно сидел за самым первым столиком вместе со своими друзьями. Песни Григория Лепса политик знает и даже ему подпевал.

Максим Ефимов был депутатом и в прошлом созыве от «Блока Петра Порошенко». Этим летом он вновь попал в Раду, выиграв выборы на округе №48 с центром в Краматорске (Донецкая область). Сейчас входит в группу «Доверие», которая, как считается, была создана при участии Офиса президента для подстраховки, когда не хватает голосов «Слуги народа». Является вице-президентом Федерации футбола Украины и президентом «Федерации футбола Донецкой области».

Отметим, что Максим Ефимов является владельцем компании «Фурлендер Виндтехнолоджи», зарегистрированной в Донецке. На сайте этой компании указано, что ей принадлежит «Ветряной парк «Очаковский» в Николаевской области. Мощность ветропарка - 37,5 МВт.

В августе 2012 года Максим Ефимов присутствовал вместе с экс-губернатором Николаем Кругловым и тогдашним главой облсовета Игорем Дятловым из «Партии регионов» на торжественном мероприятии, посвященном завершению строительства и рабочем вводе в эксплуатацию второй очереди «Ветряного парка «Очаковский». В 2016 году в Очаковском районе дали старт строительству «Ветряного парка «Причерноморский» - это шестая очередь строительства ветровой электростанции.