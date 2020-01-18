Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Допросы назначили на 21 и 24 января. Второе будет касаться дела о «государственной измене» в Минских сделках.

«... по сообщению о совершении уголовного преступления по содержанию которого следует, что пятый Президент Украины Порошенко Петр Алексеевич 11-12 февраля 2015 года в ходе подготовки и проведения переговоров по содержанию документа под названием «Комплекс мероприятий, направленных на выполнение Минских соглашений» , совершил государственную измену ... », — говорится в повестке о вызове на допрос.

В ГБР также отметили, что ранее вызвали Порошенко на допросы в 16 уголовных производствах, но в целом он не появлялся на них уже 27 раз.

Отметим, что производство относительно возможного совершения пятым президентом Украины Петром Порошенко государственной измены при подписании Минских соглашений возбудили после заявления первого заместителя руководителя администрации президента при Януковиче Андрея Портнова.

Напомним, братья Григорий и Игорь Суркисы подали в Лондонский международный арбитраж иск против пятого президента Петра Порошенко с требованием компенсировать минимум $140 миллионов за невыполненные условия сделки о покупке доли в телеканале «1+1».