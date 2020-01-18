|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:31
|Заход солнца:
|16:33
|Температура завтра:
|+2 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:50
|Заход солнца:
|16:26
|Температура завтра:
|0 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.05 грн
|24.45 грн
|EUR
|26 грн
|27.1 грн
Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что до 1 апреля 2020 года к системе eHealth подключатся учреждения специализированной медицинской помощи и начнется внедрение электронных медицинских карт пациентов.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Система eHealth начала работать 2,5 года назад. Одной из главных претензий все эти годы к системе было отсутствие понятной и подтвержденной официально системы защиты данных пациентов. Еще летом 2019 года, когда я впервые проводил координационную встречу с донорами, ключевые комментарии от международных партнеров касались вопиющей ситуации вокруг системы eHealth – “неизвестно, персональные данные пациентов хранятся ли надежно”, “надлежащая защита отсутствует” и многое другое. Тогда я пообещал решить этот вопрос, – говорится в сообщении.
Федоров отметил, что сейчас эта проблема решена. Система eHealth соответствует стандартам защиты, ведь получила аттестат соответствия комплексной системе защиты информации.
— Это очень важно еще и потому, что до 1 апреля мы активно готовимся для введения второй очереди медицинской реформы, в частности, к eHealth подключаются учреждения специализированной медицинской помощи, заработают электронные направления, электронные медицинские карты пациента. Это позволит в дальнейшем запустить полезные онлайн-сервисы для граждан. Например, возможность выбрать семейного врача и заключить декларацию с врачом онлайн, – пояснил министр.
Напомним, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров уже в этом году ожидает 10 миллионов активных пользователей запущенного правительством проекта «Действие» («Государство в смартфоне»).
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что до 1 апреля 2020 года к системе eHealth подключатся учреждения специализированной медицинской помощи и начнется внедрение электронных медицинских карт пациентов.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Система eHealth начала работать 2,5 года назад. Одной из главных претензий все эти годы к системе было отсутствие понятной и подтвержденной официально системы защиты данных пациентов. Еще летом 2019 года, когда я впервые проводил координационную встречу с донорами, ключевые комментарии от международных партнеров касались вопиющей ситуации вокруг системы eHealth – “неизвестно, персональные данные пациентов хранятся ли надежно”, “надлежащая защита отсутствует” и многое другое. Тогда я пообещал решить этот вопрос, – говорится в сообщении.
Федоров отметил, что сейчас эта проблема решена. Система eHealth соответствует стандартам защиты, ведь получила аттестат соответствия комплексной системе защиты информации.
— Это очень важно еще и потому, что до 1 апреля мы активно готовимся для введения второй очереди медицинской реформы, в частности, к eHealth подключаются учреждения специализированной медицинской помощи, заработают электронные направления, электронные медицинские карты пациента. Это позволит в дальнейшем запустить полезные онлайн-сервисы для граждан. Например, возможность выбрать семейного врача и заключить декларацию с врачом онлайн, – пояснил министр.
Напомним, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров уже в этом году ожидает 10 миллионов активных пользователей запущенного правительством проекта «Действие» («Государство в смартфоне»).