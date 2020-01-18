Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что до 1 апреля 2020 года к системе eHealth подключатся учреждения специализированной медицинской помощи и начнется внедрение электронных медицинских карт пациентов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Система eHealth начала работать 2,5 года назад. Одной из главных претензий все эти годы к системе было отсутствие понятной и подтвержденной официально системы защиты данных пациентов. Еще летом 2019 года, когда я впервые проводил координационную встречу с донорами, ключевые комментарии от международных партнеров касались вопиющей ситуации вокруг системы eHealth – “неизвестно, персональные данные пациентов хранятся ли надежно”, “надлежащая защита отсутствует” и многое другое. Тогда я пообещал решить этот вопрос, – говорится в сообщении.

Федоров отметил, что сейчас эта проблема решена. Система eHealth соответствует стандартам защиты, ведь получила аттестат соответствия комплексной системе защиты информации.

— Это очень важно еще и потому, что до 1 апреля мы активно готовимся для введения второй очереди медицинской реформы, в частности, к eHealth подключаются учреждения специализированной медицинской помощи, заработают электронные направления, электронные медицинские карты пациента. Это позволит в дальнейшем запустить полезные онлайн-сервисы для граждан. Например, возможность выбрать семейного врача и заключить декларацию с врачом онлайн, – пояснил министр.

Напомним, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров уже в этом году ожидает 10 миллионов активных пользователей запущенного правительством проекта «Действие» («Государство в смартфоне»).