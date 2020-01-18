В Одессе возник скандал из-за продавщицы местного супермаркета, которая навеселе ругалась на одного из клиентов и отказывалась общаться с ним на украинском языке.

Видео с инцидентом опубликовали в социальных сетях вчера, 17 января. За сутки оно собрало более 180 тысяч просмотров. Судя по всему, женщина отказалась говорить с клиентом на украинском.

— Я не буду спілкуватися з тобою українською мовою. П*зд*й к себе домой і там розмовляй українською мовою. Но в Одессе ты не будешь розмовляти українською мовою (приведено на языке оригинала – прим.) - говорила женщина.

Она вела себя неадекватно и выглядела нетрезвой. Директор магазина Иванна Левицкая сообщила Укринформу, что скандальное видео видела. Продавщица была на стажировке всего неделю и со вчерашнего дня уволена.

— О ночном конфликте в магазине мы узнали из соцсетей, сразу же проинформировали об этом директора сети Татьяну Горячеву, и после выяснения всех обстоятельств был издан приказ об увольнении с работы продавщицы-стажерки, - отметила Левицкая.

По словам директора торговой сети, продавщица допустила «злоупотребление алкоголем, нецензурную брань и игнорирование государственного языка при общении с покупателями».

Напомним, в Николаеве почти полгода две злоумышленницы, продавец салона и ее подруга, подменяли настоящие украшения бижутерией и сдавали драгоценности в ломбард. Так продолжалось, пока владелец магазина не провел внутреннюю инвентаризацию.