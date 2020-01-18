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США пересмотрели политику в отношении Ирана, приняв решение ввести санкции в отношении генерала КСИР Хасана Шавапура, отказавшись выводить войска и согласившись встретиться с лидером Ирака для обсуждения методов сдерживания агрессии со стороны соседнего государства.
Об этом сообщают американские СМИ.
Так, Государственный департамент США внес в санкционные списки бригадного генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хасана Шавапура.
Поводом стали «грубые нарушения» прав человека КСИР против демонстрантов в городе Машар.
— В ноябре прошлого года он был куратором расправы над 148 беспомощными иранцами в этом регионе, – сказал спецпредставитель Госдепа Брайан Хук.
Он пояснил, что команды силовым подразделениям в то время отдавал именно генерал Шавапур. Тогда военные вводили жестокие репрессии против иранцев, которые вышли на улицы из-за резкого повышения цен на топливо.
О правонарушениях со стороны генерала США узнали по специально созданному каналу, на который поступали сообщения от граждан Ирана. Всего Госдеп получил около 88 тысяч таких сообщений.
С целью сдерживания агрессии со стороны Ирана, в Пентагоне приняли решение не выводить американские войска с иракских баз.
— Сейчас у нас нет планов по выводу войск из Ирака. Мы продолжаем разговаривать с нашими иракскими хозяевами. Мы все хотим быть друзьями и партнерами суверенного и процветающего Ирака. Наша надежда и наша цель сейчас состоит в том, чтобы американские силы безопасности оставались в регионе, чтобы оказывать помощь в обеспечении безопасности и преобразовании Ирака в процветающую страну, – заявил помощник министра обороны США Джонатан Хоффман.
Также в Пентагоне отметили, что американский контингент в Ираке – это «силы добра», позволяющие НАТО участвовать в выполнении миссии по борьбе с иранскими террористами.
В завершение, американская сторона планирует встречу лидера США Дональда Трампа с иракским лидером Бархамом Салехом на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.
Если встреча состоится, то это будет первый разговор Трампа и Салеха после ликвидации американскими силами иранского генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Тегеране 2 января.
Напомним, что военные Ирана в ночь на 8 января на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов.
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США пересмотрели политику в отношении Ирана, приняв решение ввести санкции в отношении генерала КСИР Хасана Шавапура, отказавшись выводить войска и согласившись встретиться с лидером Ирака для обсуждения методов сдерживания агрессии со стороны соседнего государства.
Об этом сообщают американские СМИ.
Так, Государственный департамент США внес в санкционные списки бригадного генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хасана Шавапура.
Поводом стали «грубые нарушения» прав человека КСИР против демонстрантов в городе Машар.
— В ноябре прошлого года он был куратором расправы над 148 беспомощными иранцами в этом регионе, – сказал спецпредставитель Госдепа Брайан Хук.
Он пояснил, что команды силовым подразделениям в то время отдавал именно генерал Шавапур. Тогда военные вводили жестокие репрессии против иранцев, которые вышли на улицы из-за резкого повышения цен на топливо.
О правонарушениях со стороны генерала США узнали по специально созданному каналу, на который поступали сообщения от граждан Ирана. Всего Госдеп получил около 88 тысяч таких сообщений.
С целью сдерживания агрессии со стороны Ирана, в Пентагоне приняли решение не выводить американские войска с иракских баз.
— Сейчас у нас нет планов по выводу войск из Ирака. Мы продолжаем разговаривать с нашими иракскими хозяевами. Мы все хотим быть друзьями и партнерами суверенного и процветающего Ирака. Наша надежда и наша цель сейчас состоит в том, чтобы американские силы безопасности оставались в регионе, чтобы оказывать помощь в обеспечении безопасности и преобразовании Ирака в процветающую страну, – заявил помощник министра обороны США Джонатан Хоффман.
Также в Пентагоне отметили, что американский контингент в Ираке – это «силы добра», позволяющие НАТО участвовать в выполнении миссии по борьбе с иранскими террористами.
В завершение, американская сторона планирует встречу лидера США Дональда Трампа с иракским лидером Бархамом Салехом на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.
Если встреча состоится, то это будет первый разговор Трампа и Салеха после ликвидации американскими силами иранского генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Тегеране 2 января.
Напомним, что военные Ирана в ночь на 8 января на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов.