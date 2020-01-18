Об этом передает Правительственный портал.

Средняя заработная плата премьер-министра Алексея Гончарука— 69, 479 грн ($2, тыс.). В сентябре его зарплата была 61916 грн ($2,5 тыс.), в октябре 60916 грн ($2,5 тыс.), в ноябре - 43 724 грн ($1,8 тыс.), а в декабре — 76 190 грн ($3,1 тыс.), в том числе надбавки составили 40 000 грн ($1,6 тыс.), а премия — 36 190 грн ($1,4 тыс.).

Средняя заработная плата вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы— 58652 грн ($2,4 тыс.). В сентябре он получил 48 523 грн ($1,9 тыс.), в октябре — 56 263 грн ($2,3 тыс.), в ноябре — 43 047 грн ($1,7 тыс.), а в декабре — 86 774 грн ($3,5 тыс.), надбавки составляли 58 655 грн ($2,4 тыс.), а премия — 28 119 грн ($1,1 тыс.).

Средняя зарплата вице-премьера и министра цифровой трансформации Михаила Федорова — 55664 грн ($2,2 тыс.). В сентябре он заработал 52 629 грн, в октябре — 51 тыс. грн, в ноябре — 34 141 грн, а в декабре — 84 887 грн, из которых 33 506 грн надбавка и 49 381 грн премия.

Средняя зарплата министра Кабмина Дмитрия Дубилета — 32286 грн ($1,3 тыс.). В сентябре и октябре он получил по 48 тыс. грн, в ноябре — 16 тыс. грн, а в декабре — 17544 грн.

Средняя зарплата министра внутренних дел Арсена Авакова — 100 041 грн ($4,1 тыс.). В сентябре он получил 33 930 грн, в октябре — 82 072 грн, в ноябре — 97 623 грн, а в декабре — 186 54 грн, в частности 49 225 грн надбавки и 137317 грн премия.

Средняя зарплата министра экономики Тимофея Милованова — 83947 грн ($3,4 тыс.). В сентябре он заработал 15 134 грн, в октябре — 18 180 грн, в ноябре — 79 883 грн, а в декабре — 222 592 грн, из которых 73 337 грн надбавка и 149255 грн премия.

Средняя зарплата министра энергетики Алексея Оржеля — 61299 грн ($2,5 тыс.). В сентябре он получил 18 549 грн, в октябре — 33 540 грн, в ноябре — 31 102 грн, в декабре — 162 003 грн, в частности надбавка — 39 105 грн и премия 39105 грн и премию — 122898 грн.

Средняя зарплата министра иностранных дел Вадима Пристайко— 62069 грн ($2,5 тыс.). В сентябре, октябре и ноябре он получил: 27505, 30532 и 68194 грн соответственно. В декабре Пристайко заработал 233 893 грн, из которых надбавка — 48 279 грн, премия — 73 766 грн и материальная помощь — 11 848 грн.

Средняя зарплата министра образования Анны Новосад — 63446 грн ($2,6 тыс.). В сентябре она заработала — 38288 грн, в октябре — 37 981 грн, в ноябре — 39 103 грн, в декабре — 138 412 грн, в том числе надбавки — 42 412 грн и премия — 96 тыс. грн.

Средняя зарплата министра здравоохранения Зоряны Скалецкой— 41940 грн ($1,7 тыс.). В сентябре, октябре и ноябре Скалецкая получила 15896, 22036 и 34841 грн соответственно. В декабре она заработала 94 988 грн, из которых 34 269 грн надбавки и 60719 грн премия.

Средняя зарплата министра развития общин Алены Бабак — 84318 грн ($3,4 тыс.). В сентябре она получила 18 773 грн, в октябре — 23 710 грн, в ноябре — 82 189 грн. В декабре министру насчитали 216 600 грн , из них 37600 надбавки и 175 тыс. грн премия.

Средняя зарплата министра соцполитики Юлии Соколовской — 65 317 грн ($2,6 ытс.). В сентябре, октябре и ноябре ей насчитали — 24 395, 58 259 и 56 620 грн соответственно. В декабре она получила 21678 грн, в том числе надбавка — 39 432 грн, премия — 82 563 грн, а материальная помощь — 94 788 грн.

Средняя зарплата министра финансов Оксаны Маркаровой — 62075 грн ($2,5 тыс.). В сентябре она получила 36 384 грн, в октябре — 61 890 грн, в ноябре — 60 637 грн. В декабре ей насчитали 89387 грн, из которых надбавка 36387 грн и 53 тыс. грн премия.

Средняя зарплата министра инфраструктуры Владислава Криклия — 44527 грн ($1,8 тыс.). В сентябре, октябре и ноябре ему насчитали 55390, 40439 и 38239 грн соответственно. В декабре он получил 44 038 грн: надбавки 36038 грн, а премия 8 тыс. грн.

Средняя зарплата министра молодежи и спорта Владимира Бородянского — 38512 гривен. В сентябре он получил 9142 гривен, а в октябре и ноябре по 16000 гривен. В декабре ему насчитали 112 905 гривен, из которых 32 905 надбавки и 80000 премии.

Средняя зарплата министра обороны Андрея Загороднюка - 41982 гривен. В сентябре он получил 24 228 гривен, в октябре 23377 гривен, а в ноябре - 23 132 гривны. В декабре его зарплата была 97191 гривны, из которых надбавка 23134 гривен и премия 74 057 гривен.

Средняя зарплата министра юстиции Дениса Малюська - 75734 гривен. В сентябре, октябре и ноябре он заработал 20 723, 19 927 и 35 927 гривен соответственно. В декабре ему насчитали 226 361 гривну, в частности 35 961 гривна надбавки и 190400 гривен премии.

Средняя зарплата министра по делам ветеранов Оксаны Коляды - 46688 гривен. В сентябре она получила 22 894 гривны, в октябре - 23 453 гривны, в ноябре - 23 124 гривны. В декабре ей выплатили 158 772 гривны, в частности 37 280 гривен надбавки и 80000 гривен премии.

Отметим, что большая зарплата министров в декабре может зависеть от так называемой 13 зарплаты. Это как вознаграждение за годовую работу, выплачиваемое в конце декабря. Такая практика распространена не только на госслужбе, а и в частном секторе.

Напомним, вчера, 17 января, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, где обсудил вопрос зарплат министрам.