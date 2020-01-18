Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

— Вопреки выводу Венецианской комиссии при подготовке закона украинской властью не были проведены консультации с представителями национальностей, проживающих на Украине, — считают в России.

Отметим, что «Закон о полном общем среднем образовании» парламент принял 16 января. В нем говорится о том, что языком обучения в учреждениях общего среднего образования является государственный, а представители коренных народов Украины имеют право получить полное среднее образование на языке коренного народа наряду с государственным языком. А представители нацменьшинств могут получить начальное образование на языке нацменьшинства наряду с государственным.

Представители, принадлежащие к нацменьшинствам, языки которых являются официальными языками ЕС, в 5 классе должны иметь не менее 20% обучения на государственном языке с ежегодным увеличением этого объема: не менее 40% в 9 классе. Чтобы получить профильное среднее образование, представители должны иметь не менее 60% обучения на украинском.

Ранее министр образования Анна Новосад объяснила, что русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения с сентября 2020 года. А школы с языками нацменьшинств, которые принадлежат к языкам Евросоюза, — с сентября 2023 года.

— И тех, и тех мы к этому переходу должны подготовить. Однако в этих школах, которые будут учиться преимущественно на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой предмет — родной язык родным языком. Если мы говорим про российское меньшинство, то это будет отдельный предмет, плюс можно будет иметь отдельные факультативы, — рассказала министр.

Напомним, согласно проекту Государственного бюджета на 2020 год предусмотрено более 136 миллиардов гривен расходов на образование.