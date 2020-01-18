|Скорость ветра:
|0.9 м/с
|Восход солнца:
|07:31
|Заход солнца:
|16:33
|Температура завтра:
|+2 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:50
|Заход солнца:
|16:26
|Температура завтра:
|0 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.05 грн
|24.45 грн
|EUR
|26 грн
|27.1 грн
Об этом в субботу, 18 января, сообщило иранское информационное агентство Tasnim, передает Reuters.
С участием экспертов из Франции, Канады и США мы попробуем расшифровать (бортовой самописец) в Киеве. Если нам это не удастся, его отправят во Францию, — сообщил Tasnim представитель Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайфар.
Он также добавил, что в Иране «черные ящики» расшифровывать не будут.
Из сообщения следует, что в Киеве бортовые самописцы могут быть уже в ближайшие дни, хотя конкретная дата не называлась.
Напомним, ранее сообщалось, что записи с бортового самописца украинского самолета будут отправлены для расшифровки во Францию. Президенты Украины Владимир Зеленский и Франции Эмманюэль Макрон 11 января договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке черных ящиков.
Впоследствии французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что расшифровка черных ящиков будет происходить в Украине и именно Бюро примет участие в процессе расшифровки.
15 января Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины обратились с запросом в Иран о передаче украинским правоохранителям бортовых самописцев со сбитого самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» 8 января.
17 января министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что «черные ящики» со сбитого в Иране украинского самолета передадут в Украину после того, как их изучат в Иране.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
Об этом в субботу, 18 января, сообщило иранское информационное агентство Tasnim, передает Reuters.
С участием экспертов из Франции, Канады и США мы попробуем расшифровать (бортовой самописец) в Киеве. Если нам это не удастся, его отправят во Францию, — сообщил Tasnim представитель Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайфар.
Он также добавил, что в Иране «черные ящики» расшифровывать не будут.
Из сообщения следует, что в Киеве бортовые самописцы могут быть уже в ближайшие дни, хотя конкретная дата не называлась.
Напомним, ранее сообщалось, что записи с бортового самописца украинского самолета будут отправлены для расшифровки во Францию. Президенты Украины Владимир Зеленский и Франции Эмманюэль Макрон 11 января договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке черных ящиков.
Впоследствии французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что расшифровка черных ящиков будет происходить в Украине и именно Бюро примет участие в процессе расшифровки.
15 января Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины обратились с запросом в Иран о передаче украинским правоохранителям бортовых самописцев со сбитого самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» 8 января.
17 января министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что «черные ящики» со сбитого в Иране украинского самолета передадут в Украину после того, как их изучат в Иране.