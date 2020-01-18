Об этом в субботу, 18 января, сообщило иранское информационное агентство Tasnim, передает Reuters.

С участием экспертов из Франции, Канады и США мы попробуем расшифровать (бортовой самописец) в Киеве. Если нам это не удастся, его отправят во Францию, — сообщил Tasnim представитель Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайфар.

Он также добавил, что в Иране «черные ящики» расшифровывать не будут.

Из сообщения следует, что в Киеве бортовые самописцы могут быть уже в ближайшие дни, хотя конкретная дата не называлась.

Напомним, ранее сообщалось, что записи с бортового самописца украинского самолета будут отправлены для расшифровки во Францию. Президенты Украины Владимир Зеленский и Франции Эмманюэль Макрон 11 января договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке черных ящиков.

Впоследствии французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что расшифровка черных ящиков будет происходить в Украине и именно Бюро примет участие в процессе расшифровки.

15 января Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины обратились с запросом в Иран о передаче украинским правоохранителям бортовых самописцев со сбитого самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» 8 января.

17 января министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что «черные ящики» со сбитого в Иране украинского самолета передадут в Украину после того, как их изучат в Иране.