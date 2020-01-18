Украинскому журналисту, корреспонденту издания «Крым.Реалии» Тарасу Ибрагимову, который регулярно освещал судебные процессы над крымско-татарскими активистами, обыски и аресты в аннексированном Крыму, запретили въезд на полуостров до 2054 года.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

— До 2054 ФСБ запретила мне въезд в Россию и оккупированный Крым. «Вы же догадываетесь почему?», – спрашивает меня пограничник ФСБ. – Я знаю. «Ну и почему?». «Личная неприязнь». Спасибо всем, кто был эти 4 года рядом. … Все будет хорошо, но немного по-другому, – написал Ибрагимов.

Он отметил, что связывает такое решение оккупантов с профессиональной деятельностью.

Напомним, российскому блогеру Александре Митрошиной, на встрече с которой ранее полиция задержала активистов движения «Відсіч» («Отпор»), запретили въезд в Украину. Запрет будет действовать три года и связан с незаконным посещением оккупированного Крыма.