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Компания Disney решила переименовать киностудии «20th Century Fox» и «Fox Searchlight», приобретенные ею в прошлом году.
Об этом пишет The Verge.
В частности, компания уберет слово Fox из названий: «20th Century Fox» теперь будет называться «20th Century Studios», а «Fox Searchlight Pictures» – просто «Searchlight Pictures».
Отказ от бренда Fox связан с тем, что Fox Corporation – оставшаяся часть оригинального бренда – все еще существует и управляет такими компаниями, как Fox News, Fox Sports и телеканал Fox, которые не были проданы Disney.
В то же время, отмечается, что привычные логотипы практически никак не изменятся.
Название «20th Century Studios» впервые появится в титрах фильма «Зов предков», а «Searchlight Pictures» можно будет увидеть в картине «Под откос».
Напомним, медиа-кинохолдинг Disney приобрел кинокомпанию в марте 2019 года за 71,3 миллиарда долларов.
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Компания Disney решила переименовать киностудии «20th Century Fox» и «Fox Searchlight», приобретенные ею в прошлом году.
Об этом пишет The Verge.
В частности, компания уберет слово Fox из названий: «20th Century Fox» теперь будет называться «20th Century Studios», а «Fox Searchlight Pictures» – просто «Searchlight Pictures».
Отказ от бренда Fox связан с тем, что Fox Corporation – оставшаяся часть оригинального бренда – все еще существует и управляет такими компаниями, как Fox News, Fox Sports и телеканал Fox, которые не были проданы Disney.
В то же время, отмечается, что привычные логотипы практически никак не изменятся.
Название «20th Century Studios» впервые появится в титрах фильма «Зов предков», а «Searchlight Pictures» можно будет увидеть в картине «Под откос».
Напомним, медиа-кинохолдинг Disney приобрел кинокомпанию в марте 2019 года за 71,3 миллиарда долларов.