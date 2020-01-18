Компания Disney решила переименовать киностудии «20th Century Fox» и «Fox Searchlight», приобретенные ею в прошлом году.

Об этом пишет The Verge.

В частности, компания уберет слово Fox из названий: «20th Century Fox» теперь будет называться «20th Century Studios», а «Fox Searchlight Pictures» – просто «Searchlight Pictures».

Отказ от бренда Fox связан с тем, что Fox Corporation – оставшаяся часть оригинального бренда – все еще существует и управляет такими компаниями, как Fox News, Fox Sports и телеканал Fox, которые не были проданы Disney.

В то же время, отмечается, что привычные логотипы практически никак не изменятся.

Название «20th Century Studios» впервые появится в титрах фильма «Зов предков», а «Searchlight Pictures» можно будет увидеть в картине «Под откос».

Напомним, медиа-кинохолдинг Disney приобрел кинокомпанию в марте 2019 года за 71,3 миллиарда долларов.