Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области.

Согласно информации, чиновник умышленно совершил растрату в пользу организации с ограниченной ответственностью в 2017-2019 годах, чем нанес ущерб государству почти на 2 млн гривен ($82 тыс.).

— В ходе выполнения организацией с ограниченной ответственностью работ по договорам по капитальному ремонту транспортных сооружений по проспекту Льва Ландау, путем списания обратной суммы отходов от фрезерования асфальтобетонного покрытия по цене значительно ниже рыночной, был вызван значительный материальный ущерб, — рассказали в полиции.

Напомним, ранее в Дрогобыче во Львовской области директора коммунального предприятия уличили в присвоении более миллиона гривен с помощью схемы фиктивного вывоза отходов из города.