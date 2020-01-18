Сотрудники Новобугского отдела полиции ГУНП в Николаевской области установили, что 44-летний житель райцентра сохраняет наркотическое вещество.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Николаевской области.

Во время санкционированного обыска в домовладении мужчины, ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, правоохранители обнаружили и изъяли более килограмма вещества растительного происхождения со специфическим запахом конопли. Каннабис человек рассортировал и зфасував в пакеты и полимерные ведра.

По словам злоумышленника, каннабис он хранил для собственного употребления. Все изъятое правоохранители направили на исследование.

После проведения экспертизы будет решаться вопрос о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности по части 2 статье 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта ». Продолжается следствие.

Напомним, ранее в Николаевской области полицейские во время обыска у 44-летнего мужчины нашли около 2 килограммов каннабиса.