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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о кумире детства.
Об этом сообщает championat.com.
— У меня были разные кумиры. В детстве я очень любил Зидана. Если ты ребенок и француз, то твой кумир - Зидан. Мне нравился и Роналду, с которым посчастливилось встретиться, и бразильцы, чья манера игры пришлась мне по вкусу, - рассказал Мбаппе.
Добавим, что Килиан основал свой благотворительный фонд во Франции под названием Inspired by KM.
Целью организации является объединить около 100 детей в возрасте от 9 до 16 лет из разных слоев общества, чтобы помочь им дать толчок в жизни.
Презентация фонда, на которой присутствовал и сам футболист, состоялась вчера.
Мбаппе является воспитанником «Монако», а с 2017 года выступает за ПСЖ.
В нынешнем сезоне Лиги 1 француз провел 14 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 5 результативных передач.
Контракт Килиана с парижским клубом рассчитан до 2022 года.
ПСЖ набрал 49 очков в 20 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.
Напомним, футбольный клуб первой лиги Чемпионата Украины «Агробизнес» из города Волочиск Хмельницкой области выгнал из команды игрока Игоря Сикорского после его поездки в Россию.
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о кумире детства.
Об этом сообщает championat.com.
— У меня были разные кумиры. В детстве я очень любил Зидана. Если ты ребенок и француз, то твой кумир - Зидан. Мне нравился и Роналду, с которым посчастливилось встретиться, и бразильцы, чья манера игры пришлась мне по вкусу, - рассказал Мбаппе.
Добавим, что Килиан основал свой благотворительный фонд во Франции под названием Inspired by KM.
Целью организации является объединить около 100 детей в возрасте от 9 до 16 лет из разных слоев общества, чтобы помочь им дать толчок в жизни.
Презентация фонда, на которой присутствовал и сам футболист, состоялась вчера.
Мбаппе является воспитанником «Монако», а с 2017 года выступает за ПСЖ.
В нынешнем сезоне Лиги 1 француз провел 14 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 5 результативных передач.
Контракт Килиана с парижским клубом рассчитан до 2022 года.
ПСЖ набрал 49 очков в 20 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.
Напомним, футбольный клуб первой лиги Чемпионата Украины «Агробизнес» из города Волочиск Хмельницкой области выгнал из команды игрока Игоря Сикорского после его поездки в Россию.