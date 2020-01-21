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Северная Корея не будет придерживаться моратория на ядерные и ракетные испытания, о котором была достигнута договоренность во время саммитов лидеров США и КНДР.
Об этом заявил советник представительства Северной Кореи при ООН Чу Ён Чхоль на Конференции по разоружению в Женеве во вторник, сообщает агентство Yonhap.
«Мы не нашли причины для дальнейшего одностороннего выполнения обязательства, которое другая сторона отказывается соблюдать», — сказал Чу Ён Чхоль.
Он также обвинил США в наложении «жестоких и негуманных санкций».
Как сообщает Reuters, Чу Ён Чхоль заявил, что в случае, если в США не изменят своей политики, то денуклеаризация Корейского полуострова никогда не произойдет.
«Если Соединенные Штаты попытаются обеспечить соблюдение односторонних требований и будут настаивать на введении санкций, Северная Корея может быть вынуждена искать новый путь», — сказал представитель КНДР.
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Северная Корея не будет придерживаться моратория на ядерные и ракетные испытания, о котором была достигнута договоренность во время саммитов лидеров США и КНДР.
Об этом заявил советник представительства Северной Кореи при ООН Чу Ён Чхоль на Конференции по разоружению в Женеве во вторник, сообщает агентство Yonhap.
«Мы не нашли причины для дальнейшего одностороннего выполнения обязательства, которое другая сторона отказывается соблюдать», — сказал Чу Ён Чхоль.
Он также обвинил США в наложении «жестоких и негуманных санкций».
Как сообщает Reuters, Чу Ён Чхоль заявил, что в случае, если в США не изменят своей политики, то денуклеаризация Корейского полуострова никогда не произойдет.
«Если Соединенные Штаты попытаются обеспечить соблюдение односторонних требований и будут настаивать на введении санкций, Северная Корея может быть вынуждена искать новый путь», — сказал представитель КНДР.