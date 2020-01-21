Северная Корея не будет придерживаться моратория на ядерные и ракетные испытания, о котором была достигнута договоренность во время саммитов лидеров США и КНДР.

Об этом заявил советник представительства Северной Кореи при ООН Чу Ён Чхоль на Конференции по разоружению в Женеве во вторник, сообщает агентство Yonhap.

«Мы не нашли причины для дальнейшего одностороннего выполнения обязательства, которое другая сторона отказывается соблюдать», — сказал Чу Ён Чхоль.

Он также обвинил США в наложении «жестоких и негуманных санкций».

Как сообщает Reuters, Чу Ён Чхоль заявил, что в случае, если в США не изменят своей политики, то денуклеаризация Корейского полуострова никогда не произойдет.

«Если Соединенные Штаты попытаются обеспечить соблюдение односторонних требований и будут настаивать на введении санкций, Северная Корея может быть вынуждена искать новый путь», — сказал представитель КНДР.

Ранее сообщалось, что Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что шаги Тегерана по постепенному отходу от своих обязательств по ядерному соглашению июля 2015 года будут прекращены.