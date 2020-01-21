Во вторник, 21 января, в Сенате США начался судебный процесс по импичменту президента США Дональда Трампа.

На первом заседании по существу лидер республиканского большинства Сената Митч Макконнелл представил регламент, по которому будет вестись судебное разбирательство, передает Новое Время.

Он призвал как республиканцев, так и сенаторов-демократов проголосовать за эти правила, заявив, что они близки к правилам, которые использовались в процессе по импичменту Билла Клинтона в 1999 году.

Ранее сообщалось, что команда защиты президента Трампа в процессе импичмента в Сенате США настаивает, что обвинения против него в злоупотреблении властью и давлении на Украину не входят в статьи, которые предусматривают импичмент главы Белого дома.