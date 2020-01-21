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Новоназначенный зампред Государственного бюро расследований Александр Бабиков прекратил адвокатскую деятельность за день до объявления ведомством конкурса на должность.
Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат от фракции «Голос» Александра Устинова.
«Адвокат Януковича Бабиков знал о том, что станет заместителем в ГБР еще до объявления конкурса... Прекратил адвокатскую деятельность до того, как конкурс был объявлен, хотя по закону «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» должен это сделать в 3-дневный срок после вступления в должность. Но был так уверен, что еще до конкурса отказался от своей работы», - отметила Александра Устинова.
Она опубликовала скриншот с сайта Национальной ассоциации адвокатов, где указано, что Александр Бабиков прекратил адвокатскую деятельность 28 декабря.
Напомним, ранее активисты и близкие героев Небесной Сотни обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием предотвратить назначение адвоката экс-президента Виктора Януковича Александра Бабикова заместителем директора ГБР.
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Новоназначенный зампред Государственного бюро расследований Александр Бабиков прекратил адвокатскую деятельность за день до объявления ведомством конкурса на должность.
Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат от фракции «Голос» Александра Устинова.
«Адвокат Януковича Бабиков знал о том, что станет заместителем в ГБР еще до объявления конкурса... Прекратил адвокатскую деятельность до того, как конкурс был объявлен, хотя по закону «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» должен это сделать в 3-дневный срок после вступления в должность. Но был так уверен, что еще до конкурса отказался от своей работы», - отметила Александра Устинова.
Она опубликовала скриншот с сайта Национальной ассоциации адвокатов, где указано, что Александр Бабиков прекратил адвокатскую деятельность 28 декабря.
Напомним, ранее активисты и близкие героев Небесной Сотни обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием предотвратить назначение адвоката экс-президента Виктора Януковича Александра Бабикова заместителем директора ГБР.