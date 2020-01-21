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Президент Литвы Гитанас Науседа и его польский коллега Анджей Дуда не поедут в Израиль на мероприятия 22-23 января, посвященные 75-летию освобождения узников Аушвица.
Об этом сообщает Delfi.
Гитанас Науседа попросил, чтобы Литву в Иерусалиме представил спикер парламента. Его пресс-секретарь отказался комментировать связь между решением Науседы и участием в мероприятии президента России Владимира Путина.
Он лишь заявил, что глава государства решил провести больше времени на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Президент Польши Анджей Дуда отказался участвовать в мероприятии из-за того, что ему, в отличие от президентов России и Германии, не предоставили возможности выступить на этом форуме.
Отметим, нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау на территории Польши был самым большим лагерем смерти. В 1940-1945 годах там уничтожили больше 1,5 миллиона людей разных национальностей. Выживших узников лагеря освободили 27 января 1945 года.
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Президент Литвы Гитанас Науседа и его польский коллега Анджей Дуда не поедут в Израиль на мероприятия 22-23 января, посвященные 75-летию освобождения узников Аушвица.
Об этом сообщает Delfi.
Гитанас Науседа попросил, чтобы Литву в Иерусалиме представил спикер парламента. Его пресс-секретарь отказался комментировать связь между решением Науседы и участием в мероприятии президента России Владимира Путина.
Он лишь заявил, что глава государства решил провести больше времени на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Президент Польши Анджей Дуда отказался участвовать в мероприятии из-за того, что ему, в отличие от президентов России и Германии, не предоставили возможности выступить на этом форуме.
Отметим, нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау на территории Польши был самым большим лагерем смерти. В 1940-1945 годах там уничтожили больше 1,5 миллиона людей разных национальностей. Выживших узников лагеря освободили 27 января 1945 года.