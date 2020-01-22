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В США высмеяли предложение иранского депутата о вознаграждении за убийство президента США Дональда Трампа.
Посол США на Конференции по разоружению Роберт Вуд во время выступления в Женеве назвал заявление о награде «смехотворной», пишет Reuters.
По его словам, это предложение является демонстрацией «террористической основы» режима Ирана.
Напомним, что депутат парламента Ирана Ахмад Хамзе предложил награду в $3 миллиона за убийство Трампа.
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В США высмеяли предложение иранского депутата о вознаграждении за убийство президента США Дональда Трампа.
Посол США на Конференции по разоружению Роберт Вуд во время выступления в Женеве назвал заявление о награде «смехотворной», пишет Reuters.
По его словам, это предложение является демонстрацией «террористической основы» режима Ирана.
Напомним, что депутат парламента Ирана Ахмад Хамзе предложил награду в $3 миллиона за убийство Трампа.