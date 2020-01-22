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В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщили, что правительственный законопроект о труде будет предоставлять работникам больше защиты от необоснованных увольнений работодателями, чем действующее трудовое законодательство.
Об этом заявил министр развития экономики Тимофей Милованов.
По его словам, сейчас работодателю ничего не мешает уволить работников без необходимости объяснять основания такого увольнения. Такие сокращения маскируют под реорганизацию, при этом не выплачивая выходное пособие работникам в большинстве случаев.
— Мы предлагаем работодателям быть предсказуемыми и последовательными в отношениях с работниками. Причинами для увольнения по инициативе работодателя могут быть основания, прописанные в трудовом договоре, который подписывает работник и работодатель при оформлении трудовых отношений. Никаких выдумок и манипуляций в процессе работы, – сообщил Тимофей Милованов.
Он отметил, что правительственным законопроектом предлагается запретить маскировки увольнений работников «реорганизацией», а в случае увольнения работник обязательно получит компенсацию.
Напомним, Кабинет министров Украины планирует провести реформу сферы занятости в Украине и принять новое трудовое законодательство, в котором будут учитываться такие виды занятости, как работа из дома и работа с гибким графиком.
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В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщили, что правительственный законопроект о труде будет предоставлять работникам больше защиты от необоснованных увольнений работодателями, чем действующее трудовое законодательство.
Об этом заявил министр развития экономики Тимофей Милованов.
По его словам, сейчас работодателю ничего не мешает уволить работников без необходимости объяснять основания такого увольнения. Такие сокращения маскируют под реорганизацию, при этом не выплачивая выходное пособие работникам в большинстве случаев.
— Мы предлагаем работодателям быть предсказуемыми и последовательными в отношениях с работниками. Причинами для увольнения по инициативе работодателя могут быть основания, прописанные в трудовом договоре, который подписывает работник и работодатель при оформлении трудовых отношений. Никаких выдумок и манипуляций в процессе работы, – сообщил Тимофей Милованов.
Он отметил, что правительственным законопроектом предлагается запретить маскировки увольнений работников «реорганизацией», а в случае увольнения работник обязательно получит компенсацию.
Напомним, Кабинет министров Украины планирует провести реформу сферы занятости в Украине и принять новое трудовое законодательство, в котором будут учитываться такие виды занятости, как работа из дома и работа с гибким графиком.