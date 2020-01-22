Администрация Дональда Трампа планирует добавить семь стран в группу государств, на которые распространяются ограничения на путешествия в США.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Wall Street Journal.

Новые ограничения будут распространяться на путешественников и иммигрантов из Беларуси, Эритреи, Кыргызстана, Мьянмы, Нигерии, Судана и Танзании.

Отмечается, что граждане этих стран не обязательно столкнутся с полным запретом на поездки в США, но могут иметь ограничения на определенные типы виз, такие как деловые или гостевые.

Гражданам отдельных стран также могут запретить участие в программе diversity visa lottery, которая присуждает грин-карты. Президент Дональд Трамп вообще призвал положить конец этой программе, заявив, что она позволяет нежелательным людям въезжать в США.