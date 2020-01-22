Представители президентской администрации заявили, что список стран не является окончательным, и во вторник Белый дом все еще обсуждал, включать ли в него одну или две страны. В Госдепартаменте отказались от комментариев по этому вопросу.
Администрация планирует объявить о расширенных ограничениях на поездки в понедельник. У Трампа заявили, что политика ограничения поездок необходима для предотвращения потенциальных террористических актов, поскольку включенные в список страны недостаточно проверяют своих путешественников в США.
Администрация президента США уже несколько раз пыталась ввести ограничения на въезд гражданам ряда мусульманских стран, однако эти ограничения отменил суд. В то же время Трампу удалось ввести ограничения на поездки для граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена и Северной Кореи, а также должностных лиц из Венесуэлы. Администрация ненадолго включила Чад в черный список, но в апреле 2018 года исключила страну из него.
Напомним, Вашингтон лишил права безвизового въезда в США иностранцев, которые посещали Северную Корею в течение последних восьми лет.