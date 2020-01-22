Мэр Николаева Александр Сенкевич недоволен тем, что руководство фирмы «Глобус-Плюс» хочет построить развлекательный центр в сквере «Подвига ликвидаторов аварии на ЧАЭС».

Об этом он сказал в ходе заседания исполнительного комитета Николаевского городского совета сегодня, 22 января, - передает корреспондент НикВести.

Как известно, вчера, 21 января, земельная комиссия согласовала выделение земли в сквере «Подвига ликвидаторов аварии на ЧАЭС» для фирмы «Глобус-Плюс» под строительство центра семейного отдыха.

Данный вопрос также был вынесен на сегодняшнее заседание исполкома. Как рассказал главный архитектор Николаева Андрей Цимбал, участок земли, который находится на перекрестке улицы Свиридова и проспекта Мира, «выключен из плана зонирования по решению суда, однако в соответствии с генеральным планом это территория зеленых насаждений общего предназначения».

Александр Сенкевич заявил, что будет голосовать против выделения земли на данном участке, так как он «физически находится на территории сквера».

— Моя позиция такая, что нужно не создавать проблемы и потом с ними воевать, с застройками зеленых зон, а нужно пресекать эти проблемы на корню и оставлять зеленые зоны - зелеными зонами. Хочу сказать, что меня ханжество некоторых депутатов просто возмущает до ненависти. Когда люди в 2007, 2008, 2009 годах выделяют земельные участки на территории зеленых зон, а сегодня борются с этими строительствами - это одно. За нашу последнюю каденцию мы не выдали таких решений сессии горсовета. Более того, мы сегодня работаем последовательно, создавая проекты землеустройства для зеленых зон. Моя позиция простая. Мы по закону вынесем этот вопрос на рассмотрение исполкома, но лично я буду голосовать против этого решения, потому что это сквер чернобыльцев. Этот участок физически находится на территории сквера, - сказал Александр Сенкевич.

В результате голосования члены исполкома не поддержали данный проект решения.

Стоит отметить, что согласно данным сайта Министерства юстиции Украины, собственником ООО «Глобус-Плюс» является депутат Николаевского городского совета Владимир Евтушенко, а директором фирмы - его сын Сергей Евтушенко. Фирма была зарегистрирована 24 декабря 1999 года в Заводском районе Николаева по улице Радостной, дом 10. Уставной капитал фирмы - 3 миллиона 500 тысяч гривен. Право собственности на участок фирма оформила 18 апреля 2017 года.

Напомним, активист Игорь Деревянко заявил, что в новом проекте генерального плана Николаева учтены «хотелки» некоторых влиятельных бизнесменов города. В частности, в соответствии с генпланом зеленая зона в сквере «Освобождение» по проспекту Богоявленскому в Ингульском районе стала меньше и часть территории там отдается под застройку депутата Николаевского городского совета Игоря Концевого.