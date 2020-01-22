Парламент Греции 22 января впервые избрал президентом женщину, главу высшего административного суда Греции Екатерину Сакелларопулу.

Об этом сообщает Радио Свобода.

За Екатерину Сакелларопулу проголосовал 261 член парламента из 300. Она принесет присягу 13 марта.

Екатерина Сакелларопулу также была первой женщиной, возглавившей Государственный совет Греции.

Отметим, после реформы 1986 года президент Греции является церемониальной фигурой, а полнота политической власти передана премьер-министру страны. Президента Греции избирают парламентом (а не через всенародное голосование) сроком на 5 лет. Срок полномочий может быть продлен в случае войны или если выборы нового президента не будут завершены в назначенные сроки.

Напомним, в Испании впервые в истории женщина стала генералом вооруженных сил.