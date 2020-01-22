Лидер партии Европейская солидарность, пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Соборности и подчеркнул, что украинцы объединены в единую украинскую политическую нацию чувством патриотизма, любви к Украине и совместным европейским будущим.

Об этом Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

— Да, мы говорим на разных языках. Да, мы ходим в разные церкви. Да, порой и местами по-разному смотрим на историю. Но объединены мы в единую украинскую политическую нацию чувством патриотизма, любви к Украине и совместным европейским будущим, - говорится в поздравлении.

Процитировав стихотворение Тараса Шевченко «Мені однаково», Петро Порошенко отметил, что украинский язык объединяет и консолидирует, но не мешает уважать тех соотечественников, которые говорят на русском, крымскотатарском, на других языках.

— Нам не все равно, какие памятники. Как не было безразлично немцам, когда они снесли многочисленные памятники Гитлеру. Мы очистили нашу карту от коммунистических идолов… Нам не все равно, какая церковь, и поэтому мы завоевали Томос. Мы понимаем, что РПЦ в Украине не просто конфессия, а инструмент геополитического влияния России. Но граждане вольны выбирать свой путь к Богу. Даже если для кого-то он до сих пор лежит, к сожалению, через Москву. Большинству украинцев не все равно, вступим мы в НАТО или сползем в Ташкентский пакт... Будем частью Европы, или вернемся в сферу российского влияния. Хорошие дороги по всей стране — это, безусловно, важно. Но нации цементируются не асфальтом, а общими ценностями, - отметил Петр Порошенко.

Напомним, сегодня, 22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта Объединения (Злуки) Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, отмечается День Соборности Украины.

