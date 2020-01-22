Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что разработка приложения или сайта для туристов, которые планируют посетить Николаевскую область, бессмысленна, поскольку ими не будут пользоваться.

Об этом он сказал во вторник, 21 января, в ходе совещания по вопросам туризма в Николаевской ОГА, - передают НикВести.

В ходе заседания выступили представители общественности с предложением о создании портала и приложения «Travel Guide», где можно будет означиться с музеями, отелями, мероприятиями, ресторанами, магазинами и изучить транспортную инфраструктуру Николаева и области. Сайт, который предлагают общественники, фактически копирует концепцию ресурсов «Booking» и «Airbnb».

На это обратил внимание и мэр Николаева Александр Сенкевич, присутствовавший на мероприятии. Городской голова отметил, что сегодня существует ряд приложений для туристов, которые приезжают в те или иные города, для поиска жилья, достопримечательностей, транспорта, различных кафе и ресторанов.

По мнению мэра, не нужно разрабатывать приложение, на которое не будет спроса, достаточно создать сайт, наполняя его общей информацией о достопримечательностях города и области.

— Надо ставить себя на место туриста. Допустим, если я еду в Рим, я пишу «Что я могу посмотреть в Риме за два дня?». Когда я приезжаю, я не ищу сайт города для того, чтобы знать, где мне остановиться. Я использую Booking.com или Airbnb и занимаюсь бронированием отеля именно там. Если я хочу арендовать машину, я не захожу на сайт города, чтобы найти автомобиль. Я захожу на сайт, указываю место и время, выбираю, какая мне нужна машина. Не нужно за кого-то делать их работу. Если вы хотите создать себе супер-геопортал, кто в него заходить будет? Подумайте. Уже не те времена. Вам нужно начинать запускать сайт с минимальным количеством фитч, как стартап туристический, где прописать главные вещи. Не выдумывайте велосипед, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, в сентябре Николаев прошел туристическую проверку от программы «Орел и Решка». В новом выпуске программы «Дома лучше», ведущий Евгений Синельников оценивал туристический потенциал города.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что до осени текущего года будет создан единый туристический портал, на котором путешествующие смогут получить разнообразную помощь.

Отметим, что за 9 месяцев 2019 года туризм принес бюджету Украины 3,5 миллиарда гривен.