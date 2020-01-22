Исполком Николаевского городского совета согласовал строительство жилого дома в промзоне на пересечении улицы Троицкой и улицы Космонавтов.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания исполкома горсовета сегодня, 22 января, - передает корреспондент НикВести.

Стоит отметить, что данный вопрос был вынесен на рассмотрение исполкома трижды, однако так и не был принят.

— Уважаемые коллеги, мы уже в третий раз выносим этот вопрос. Это вопрос возможности строительства дома в недострое на пересечении улицы Троицкой и улицы Космонавтов, - сказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

По мнению члена исполкома Сергея Станишевского, строить жилой дом в промзоне является нецелесообразным, так как там находиться завод, где будут вестись ночные работы.

— Я не против. Я воздерживаюсь. Я еще раз выскажу свою точку зрения по поводу промзоны. Я специально туда ездил. Во-первых там есть колбасный завод, если я не ошибаюсь. Я думаю, что многие после Советского Союза еще помнят запах переработки мяса. Мне просто любопытно. Я понимаю, что это проблема бизнесменов, но жильцы потом придут жаловаться к нам. Запах мясокомбината, ночные работы в промзоне - они будут. Если там будут офисы, то почему бы и нет. Если будут апартаменты - ну такое дело. Мы потом получим то, что люди будут приходить к нам, жаловаться. Что будем делать с этим?, - сказал Сергей Станишевский.

Член исполкома Владимир Тимошин отметил, что строительство жилых домов в промзонах - нормальная практика для больших городов.

— Киев на сегодняшний день застраивается в промзонах - других мест нет. Все эти ЖК сегодня - это промзоны, промзоны, промзоны… На картинках выглядит красиво, а приезжаешь туда, то там один гаражи и промзоны. Других мест нет, - сказал Владимир Тимошин.

По словам главного врача Больницы скорой медицинской помощи, члена исполкома Александра Демьянова, цены на квартиры в промзоне будут значительно ниже, что даст возможность малообеспеченным семьям приобрести жилье.

— По этому генеральному плану, я так понимаю, по типу малосемеек. Я так понимаю, что там цены будут ниже плинтуса. Поэтому для людей, у которых нет денег это возможность приобрести хоть какую-то квартиру, - сказал Александр Демьянов.

Мэр Александр Сенкевич сообщил, что бизнес готов инвестировать в город деньги, убрать недостроенное здание и сделать там жилой дом.

— Хотел сказать, что мы очень часто работаем по двойным стандартам. Давайте говорить конкретнее. Тут идет речь за бизнесменов, которые хотят инвестировать, убрать из города недострой и сделать там нормальное жилье, а мы говорим, что мы против этого, потому что мы переживаем за будущих жильцов. Да это рынок. Кто-то покупает квартиру в жилкопе на Заводской, кто-то покупает новую квартиру в «Адмирале», а кто-то покупает на Троицкой и Космонавтов. Вас смущает, что там рядом промзона а то что через дорогу находится жилой массив, где живут люди, ездит трамвай и рынок есть. Та не покупайте там квартиру. Вас никто не просит и не заставляет, но люди, может, хотят смотреть на тишину и спокойствие. Дайте им возможность, - сказал Александр Сенкевич.

Отметим, что в ходе голосования члены исполкома поддержали данный проект решения.

Напомним, что в Николаеве на улице Центральной, 73-А собираются построить торгово-офисный центр.