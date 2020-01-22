Земельная комиссия Николаевского городского совета согласовала проект землеустройства по отводу участка на пляже в микрорайоне Намыв под обслуживание бара, принадлежащего депутату горсовета Владимиру Садыкову.

Об этом свидетельствует принятое вчера, 21 января, во время заседания земельной комиссии решение, сообщают НикВести.

С инициативой рассмотреть этот вопрос выступила депутат от фракции «Оппозиционный блок Светлана Кучкарова.

Речь идет о земельном участке по улице Лазурной 1/7 на Намыве, где находится бар «Ковбой», принадлежащий депутату Владимиру Садыкову.

Утверждение проекта землеустройства необходимо для проведения земельных торгов для продажи права аренды на земельный участок. Площадь участка - 1750 м2 пляжной зоны.

Срок пользования земельным участком в случае получения права аренды на земельных торгах - 5 лет.

За решение проголосовали депутаты Игорь Концевой, Сергей Жайворонок, Анатолий Дюмин, Светлана Кучкарова, Вячеслав Карцев, Николай Пономарев и Анатолий Петров.

Отметим, что к проекту решения прилагается вывод управления архитектуры и градостроительства Николаевского городского совета от 30 сентября 2019 года. Положительное заключение по данному проекту дало также управление земельных ресурсов, рекомендовавшее вынести этот вопрос на сессию горсовета.

Напомним, еще в сентябре 2018 года сообщалось, что депутат горсовета Владимир Садыков через проведение аукциона хочет узаконить самозастрой территории у его бара «Ковбой» по улице Лазурной, 1/7 в микрорайоне Намыв.

Ранее сообщалось, что земельная комиссия согласовала установку киосков в сквере у рынка дочери депутата Дюмина на 6-й Слободской.

Как известно, вчера, 21 января, во время заседания земельная комиссия Николаевского горсовета приняла решение снять с депутата Андрея Яковлева обязанности секретаря комиссии и назначить на эту должность депутата Сергея Жайворонка.

Депутат Светлана Таранова заявила, что на своем заседании земельная комиссия в «турборежиме» согласовала «будкоград».

Депутат Андрей Яковлев назвал проведенную земельную комиссию попыткой отдельных депутатов «устроить под конец каденции деребан» в Николаеве.