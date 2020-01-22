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Земельная комиссия Николаевского городского совета согласовала проект землеустройства по отводу участка на пляже в микрорайоне Намыв под обслуживание бара, принадлежащего депутату горсовета Владимиру Садыкову.
Об этом свидетельствует принятое вчера, 21 января, во время заседания земельной комиссии решение, сообщают НикВести.
С инициативой рассмотреть этот вопрос выступила депутат от фракции «Оппозиционный блок Светлана Кучкарова.
Речь идет о земельном участке по улице Лазурной 1/7 на Намыве, где находится бар «Ковбой», принадлежащий депутату Владимиру Садыкову.
Утверждение проекта землеустройства необходимо для проведения земельных торгов для продажи права аренды на земельный участок. Площадь участка - 1750 м2 пляжной зоны.
Срок пользования земельным участком в случае получения права аренды на земельных торгах - 5 лет.
За решение проголосовали депутаты Игорь Концевой, Сергей Жайворонок, Анатолий Дюмин, Светлана Кучкарова, Вячеслав Карцев, Николай Пономарев и Анатолий Петров.
Отметим, что к проекту решения прилагается вывод управления архитектуры и градостроительства Николаевского городского совета от 30 сентября 2019 года. Положительное заключение по данному проекту дало также управление земельных ресурсов, рекомендовавшее вынести этот вопрос на сессию горсовета.
Напомним, еще в сентябре 2018 года сообщалось, что депутат горсовета Владимир Садыков через проведение аукциона хочет узаконить самозастрой территории у его бара «Ковбой» по улице Лазурной, 1/7 в микрорайоне Намыв.
Ранее сообщалось, что земельная комиссия согласовала установку киосков в сквере у рынка дочери депутата Дюмина на 6-й Слободской.
Как известно, вчера, 21 января, во время заседания земельная комиссия Николаевского горсовета приняла решение снять с депутата Андрея Яковлева обязанности секретаря комиссии и назначить на эту должность депутата Сергея Жайворонка.
Депутат Светлана Таранова заявила, что на своем заседании земельная комиссия в «турборежиме» согласовала «будкоград».
Депутат Андрей Яковлев назвал проведенную земельную комиссию попыткой отдельных депутатов «устроить под конец каденции деребан» в Николаеве.
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«Океан», туман з пустотою та МордорСтанислав Мартиросов
Земельная комиссия Николаевского городского совета согласовала проект землеустройства по отводу участка на пляже в микрорайоне Намыв под обслуживание бара, принадлежащего депутату горсовета Владимиру Садыкову.
Об этом свидетельствует принятое вчера, 21 января, во время заседания земельной комиссии решение, сообщают НикВести.
С инициативой рассмотреть этот вопрос выступила депутат от фракции «Оппозиционный блок Светлана Кучкарова.
Речь идет о земельном участке по улице Лазурной 1/7 на Намыве, где находится бар «Ковбой», принадлежащий депутату Владимиру Садыкову.
Утверждение проекта землеустройства необходимо для проведения земельных торгов для продажи права аренды на земельный участок. Площадь участка - 1750 м2 пляжной зоны.
Срок пользования земельным участком в случае получения права аренды на земельных торгах - 5 лет.
За решение проголосовали депутаты Игорь Концевой, Сергей Жайворонок, Анатолий Дюмин, Светлана Кучкарова, Вячеслав Карцев, Николай Пономарев и Анатолий Петров.
Отметим, что к проекту решения прилагается вывод управления архитектуры и градостроительства Николаевского городского совета от 30 сентября 2019 года. Положительное заключение по данному проекту дало также управление земельных ресурсов, рекомендовавшее вынести этот вопрос на сессию горсовета.
Напомним, еще в сентябре 2018 года сообщалось, что депутат горсовета Владимир Садыков через проведение аукциона хочет узаконить самозастрой территории у его бара «Ковбой» по улице Лазурной, 1/7 в микрорайоне Намыв.
Ранее сообщалось, что земельная комиссия согласовала установку киосков в сквере у рынка дочери депутата Дюмина на 6-й Слободской.
Как известно, вчера, 21 января, во время заседания земельная комиссия Николаевского горсовета приняла решение снять с депутата Андрея Яковлева обязанности секретаря комиссии и назначить на эту должность депутата Сергея Жайворонка.
Депутат Светлана Таранова заявила, что на своем заседании земельная комиссия в «турборежиме» согласовала «будкоград».
Депутат Андрей Яковлев назвал проведенную земельную комиссию попыткой отдельных депутатов «устроить под конец каденции деребан» в Николаеве.