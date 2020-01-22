Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что с ним общался инвестор, который хочет построить полигон твердых бытовых отходов на территории Веснянской объединенной территориальной громады, однако для этого ему нужно разрешение сессии горсовета.

Об этом он сказал в ходе заседания исполнительного комитета Николаевского городского совета сегодня, 22 января, - передает корреспондент НикВести.

По словам мэра «на сегодняшний день в Украине нет ни одного полноценного мусороперерабатывающего завода».

— Первый строиться за деньги ЕБРР во Львове - вы сами знаете почему. Хочу сказать, что у нас есть полигон, который обслуживается коммунальным предприятием «Николаевкоммунтранс» - за последние 4 года мы привели его в порядок, оградили оградой, поставили там новые подземные емкости для того, чтобы вываливать мусор, еще сделали весы, установили камеры, которые фиксируют транспорт, который въезжает на территорию этого предприятия. Еще у нас работает украинско-американское предприятие, которое откачивает газ метан из этой свалки, сжигает его. Сегодня идет работа по выбору компании для того, чтобы установить сортировочную линию, которая уменьшит количество захораниваемого мусора, - сказал Александр Сенкевич.

Также он добавил, что есть инвестор, который хочет построить полигон ТБО на территории Веснянской объединенной территориальной громады, однако для этого необходимо решение сессии горсовета, которое бы гарантировало, что в течение 30 лет весь мусор Николаева будут захоранивать на их полигоне.

— На сегодняшний день компании, которые сказали бы, что они хотят построить мусороперерабатывающий завод ко мне не приходили. Было единственное предприятие, которое предложило строительство нового полигона на территории Веснянской ОТГ. Более того от нас им нужно только решение сессии, что в течение 30 лет мы будет захоранивать мусор на их полигоне, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что директор коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» Андрей Цизин заявил, что на сортировочную линию для полигона твердых бытовых отходов Николаева необходимо 10 миллионов гривен.

В свою очередь Александр Сенкевич заявлял, что не видит смысла выделять из бюджета города 10 миллионов для строительства на территории городского полигона ТБО сортировочной линии. По его мнению, этим должны заниматься предприниматели, которые могли бы зарабатывать на этом.