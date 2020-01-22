Президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины сейчас - очень удобный момент для вступления в Европейский Союз после выхода Великобритании из блока.

Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на его заявление во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

— Мы видим свое будущее в ЕС. Что должен сделать ЕС? Просто взять Украину в ЕС, это очень сложные вещи, хотя это очень простые решения. Мы подписали соглашение об ассоциации, мы поддерживаем курс в ЕС, но мы должны понимать, что не только Украина должна и хочет в ЕС. Многие страны ЕС нас поддерживают и видят будущее Украины в ЕС рядом с собой, как равноправного партнера. Но Европейский Союз, некоторые страны ЕС, также должен хотеть привлечь Украину в ЕС, - рассказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что пока одна большая страна Великобритания вышла из ЕС, возможно для Украины пришло время в него зайти.

— Вопрос не в том, когда мы будем в ЕС. Вопрос - какой статус будет у Украины в ЕС, какое будет отношение к нашей стране. Отношение как к мощному игроку, как к стране, которую уважают, или на которую смотрят сверху вниз? И мне кажется, что сейчас очень удобный момент. Одна большая страна сделала exit, возможно для Украины пришло время сделать enter, - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, что более 60% опрошенных украинцев считают вступление в Европейский Союз главным интеграционным направлением Украины, а более 50% поддерживают вступление в НАТО как наилучший вариант обеспечения безопасности для государства.