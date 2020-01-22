|Скорость ветра:
|6.6 м/с
|Восход солнца:
|07:27
|Заход солнца:
|16:40
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|07:45
|Заход солнца:
|16:34
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.1 грн
|24.5 грн
|EUR
|26.05 грн
|27.1 грн
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война на Донбассе закончится, когда этого захотят все стороны конфликта.
Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает пресс-служба президента.
«Мы пока не смогли полностью прекратить огонь, до сих пор теряем наших граждан. Но я не случайно говорю «пока». Я уверен: если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра. Украина защищает свою землю», - сказал Зеленский, напомнив об обмене пленными.
Ранее сообщалось, что на Всемирном экономическом форуме Зеленский пообещал налоговые каникулы всем инвесторам, которые примут участие в большой приватизации в ближайшие два года и принесут $10 миллионов.
|
Подписывать нельзя не подписыватьАндрей Яковлев
|
«Океан», туман з пустотою та МордорСтанислав Мартиросов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война на Донбассе закончится, когда этого захотят все стороны конфликта.
Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает пресс-служба президента.
«Мы пока не смогли полностью прекратить огонь, до сих пор теряем наших граждан. Но я не случайно говорю «пока». Я уверен: если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра. Украина защищает свою землю», - сказал Зеленский, напомнив об обмене пленными.
Ранее сообщалось, что на Всемирном экономическом форуме Зеленский пообещал налоговые каникулы всем инвесторам, которые примут участие в большой приватизации в ближайшие два года и принесут $10 миллионов.