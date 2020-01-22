Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война на Донбассе закончится, когда этого захотят все стороны конфликта.

Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает пресс-служба президента.

«Мы пока не смогли полностью прекратить огонь, до сих пор теряем наших граждан. Но я не случайно говорю «пока». Я уверен: если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра. Украина защищает свою землю», - сказал Зеленский, напомнив об обмене пленными.

Ранее сообщалось, что на Всемирном экономическом форуме Зеленский пообещал налоговые каникулы всем инвесторам, которые примут участие в большой приватизации в ближайшие два года и принесут $10 миллионов.