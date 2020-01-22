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Следователь Государственного бюро расследований (ГБР) Артем Яблонский заявил, что первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков не имеет отношения к расследованию дел Майдана.
Об этом он сказал во время пресс-конференции «Шестая годовщина первых погибших Героев Небесной Сотни», сообщает РБК-Украина.
По его словам, распределены функции и полномочия между заместителями директора ГБР, и Александр Бабиков не имеет никакого отношения к расследованию дел Майдана.
«Опасения общества по данному поводу беспочвенны, уже нет никакого конфликта интересов, и об этом заверил как первый заместитель, так и в. и. о. директора ГБР. Ни почта, ни другие материалы не будут попадать в первого заместителя по данным вопросам», — отметил Артем Яблонский.
Ранее появилась информация, что экс-адвокат Януковича Александр Бабиков мог знать, что получит должность в ГБР.
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Следователь Государственного бюро расследований (ГБР) Артем Яблонский заявил, что первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков не имеет отношения к расследованию дел Майдана.
Об этом он сказал во время пресс-конференции «Шестая годовщина первых погибших Героев Небесной Сотни», сообщает РБК-Украина.
По его словам, распределены функции и полномочия между заместителями директора ГБР, и Александр Бабиков не имеет никакого отношения к расследованию дел Майдана.
«Опасения общества по данному поводу беспочвенны, уже нет никакого конфликта интересов, и об этом заверил как первый заместитель, так и в. и. о. директора ГБР. Ни почта, ни другие материалы не будут попадать в первого заместителя по данным вопросам», — отметил Артем Яблонский.
Ранее появилась информация, что экс-адвокат Януковича Александр Бабиков мог знать, что получит должность в ГБР.