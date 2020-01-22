Шестой апелляционный суд обязал Государственную миграционную службу вернуть украинское гражданство епископу Украинской православной церкви Московского патриархата Гедеону.

Соответствующее решение было принято в среду, 22 января, сообщила в комментарии Укринформу пресс-секретарь суда Ольга Шкиль.

«Решением Шестого апелляционного суда апелляционная жалоба управления Государственной миграционной службы в Волынской области оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — Окружной административный суд города Киева — без изменений», — сказала она.

Решение суда вступает в силу со дня принятия. В то же время ГМС имеет возможность его обжаловать.

Как сообщалось, 13 февраля 2019 года Государственная пограничная служба изъяла загранпаспорт Украины у епископа УПЦ МП Гедеона, поскольку документ был получен с нарушением действующего законодательства.

Со временем в ГМС отметили, что управление миграционной службы в Волынской области в 2018 году провело проверку по информации от СБУ и установило факт приобретения гражданства Украины с нарушением законодательства гражданином РФ — деятелем одной из религиозных организаций, которую СМИ связывают со спецслужбами страны-агрессора.