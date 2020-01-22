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Евросоюз возобновляет свой призыв к освобождению всех незаконно удерживаемых украинских граждан — как на территории оккупированного Донбасса, так и в незаконно аннексированном Крыму и на территории России.
Об этом говорится в заявлении Евросоюза, оглашенном на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду, 22 января, сообщает корреспондент Укринформа.
«Мы высоко ценим роль ТКГ в содействии взаимному освобождению удерживаемых лиц, произошедшему 29 декабря. В результате 76 граждан Украины были освобождены из плена в неподконтрольных правительстве районах. Это был долгожданный шаг в правильном направлении. Однако усилия по освобождению всех задержанных в связи с конфликтом лиц, в соответствии с Минскими договоренностями, как и освобождение всех незаконно удерживаемых граждан Украины в России и Крыму, включая крымских татар, должны продолжаться», — отмечается в заявлении.
В ЕС призвали стороны добросовестно выполнять свои обязательства, включая те, которые были взяты на «нормандском саммите» 9 декабря.
«В этом контексте мы отдаем должное украинскому руководству за его конструктивный подход и политическую волю к переговорам о прекращении конфликта и призываем Россию действовать так же», — заявили в Евросоюзе.
Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, поскольку это приведет к замораживанию конфликта на десятки лет.
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Евросоюз возобновляет свой призыв к освобождению всех незаконно удерживаемых украинских граждан — как на территории оккупированного Донбасса, так и в незаконно аннексированном Крыму и на территории России.
Об этом говорится в заявлении Евросоюза, оглашенном на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду, 22 января, сообщает корреспондент Укринформа.
«Мы высоко ценим роль ТКГ в содействии взаимному освобождению удерживаемых лиц, произошедшему 29 декабря. В результате 76 граждан Украины были освобождены из плена в неподконтрольных правительстве районах. Это был долгожданный шаг в правильном направлении. Однако усилия по освобождению всех задержанных в связи с конфликтом лиц, в соответствии с Минскими договоренностями, как и освобождение всех незаконно удерживаемых граждан Украины в России и Крыму, включая крымских татар, должны продолжаться», — отмечается в заявлении.
В ЕС призвали стороны добросовестно выполнять свои обязательства, включая те, которые были взяты на «нормандском саммите» 9 декабря.
«В этом контексте мы отдаем должное украинскому руководству за его конструктивный подход и политическую волю к переговорам о прекращении конфликта и призываем Россию действовать так же», — заявили в Евросоюзе.
Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, поскольку это приведет к замораживанию конфликта на десятки лет.